Yatra estrenó canción en plena celebración del Día de Reyes

Este lanzamiento se conoce después de la confirmación que la canción Dos Oruguitas, que hace parte de la banda sonora de Encanto que interpreta Yatra y hace parte de los temas preseleccionados al premio Óscar a la mejor canción original, junto a artistas como Beyoncé, Ariana Grande y Jay-Z.

Publicidad

La balada escrita por Lin-Manuel Miranda está entre los 15 competidores, al igual que Be Alive, de Beyoncé, escrita para King Richard; y Guns Go Bang, de Jay-Z, que musicaliza el western The Harder They Fall.

La lista de finalistas será reducida a cinco antes de la ceremonia de los premios Oscar, que se celebrará en marzo. Los nominados se revelarán el 8 de febrero.