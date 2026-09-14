Roberto González-Monjas reunió a músicos de Iberacademy para la Semana Mozart

Desde hace unos años, Medellín asiste a una cosecha de músicos sinfónicos. Una muestra de esto se vio en el concierto que el maestro Roberto González Monjas –uno de los talentos de la dirección en Europa– ofreció el 11 de septiembre a las siete de la noche en el Auditorium Maximum del Colegio Alemán de Medellín. Allí, la batuta de González Monjas dirigió un repertorio compuesto por la Obertura de Los esclavos felices, del compositor español Juan Crisóstomo de Arriaga, y la Chacona del ballet Idomeneo, K. 367, de Wolfgang Amadeus Mozart.

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La primera parte del programa estuvo a cargo de una camerata integrada por 13 músicos de Iberacademy, 14 músicos invitados que habían egresado de esta institución y que pertenecen a algunas de las principales orquestas profesionales del área metropolitana. Entre ellos estuvieron integrantes de la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA), Filarmed y la Orquesta Sinfónica EAFIT. También participaron 4 jóvenes músicos de la Red de Músicas de Medellín. Para la segunda parte, se pasó a un formato de orquesta sinfónica completa, con la presencia de la Orquesta de Eafit.

El director español destacó el carácter formativo del encuentro entre los jóvenes músicos de Iberacademy y los integrantes de las orquestas profesionales. Según explicó, estos montajes permiten a los intérpretes en formación conocer de cerca el trabajo de una agrupación profesional, intercambiar experiencias y contar con referentes para su desarrollo musical.