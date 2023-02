En 2022 los colombianos se decantaron por libros de No Ficción cuando visitaron las librerías o entraron en una página web de venta. Al menos eso se colige de la lista de las 25 obras con mejores números comerciales, publicada por la Cámara Colombiana del Libro y la firma inglesa Nielsen BookScan , especializada en recopilar y proveer datos sobre la industria de los libros. Los primeros once puestos están ocupados por volúmenes de distinto tipo, pero que llevan en su lomo la etiqueta de no ficción. Hay de todo: autoayuda, ensayos, relatos históricos, las memorias del presidente Gustavo Petro y manuales de alimentación.

La autora del tercer libro con mejores números repite la circunstancia de Mendoza, pero a nivel latinoamericano. La obra de Isabel Allende –en este caso Violeta – no deja de registrar buenas ventas y al tiempo no para de recibir comentarios ácidos de otros escritores, entre ellos el fallecido Roberto Bolaño . “Me parece una mala escritora simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea escritora, es una escribidora”, dijo en 2002 el autor de Los detectives salvajes .

En el tira y afloje de las primeras posiciones hay un título que no produce mayor rechazo ni en las redes ni en los analistas: El infinito en un junco, de la filóloga española Irene Vallejo. Desde 2019 –su año de publicación– el ensayo sobre la historia del libro ha sabido ganarse a pulso un puesto en este tipo de listas. Algo muy parecido ocurre con Narraciones extraordinarias, de Edgar Allan Poe (19) y El principito, de Antoine de Saint-Exupéry (21), los libros clásicos que entraron en la enumeración. Sin embargo, si se piensa el asunto con calma resultan normales sus buenos números de venta: ambos hacen parte de los planes de lectura de los colegios y por eso sus ventas son consistentes. Sin embargo, si se echan en falta libros emblemáticos de la literatura colombiana: no están ni Cien años de soledad ni La vorágine ni María ni La marquesa de Yolombó. Es más, tres de los cinco autores colombianos cuyos libros pasaron la prueba del comercio no son estrictamente escritores de profesión: no lo son ni Gustavo Petro ni Carlos Jaramillo ni Felipe Zuleta. Además de Mendoza, el quinto es Héctor Abad Faciolince.

Discusión aparte necesita el acierto en el uso de las etiquetas Ficción, No Ficción y Niños para discriminar la producción bibliográfica. En estricto sentido, Salvo mi corazón todo está bien, de Abad Faciolince (17), es un libro de ficción, contrario a la etiqueta de no ficción que le adjudicaron en la lista. La Cámara Colombiana del Libro ha anunciado que esta será la primera de varias listas con los más vendidos. De ahora en adelante la información de dará a conocer cada semana, anunció la entidad.