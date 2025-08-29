Planes en Medellín: conciertos, exposiciones y obras de teatro imperdibles para el fin de semana del 29 de agosto

Llega el fin de semana, lo que para muchos significa ponerse en la tarea de buscar planes para los próximos días. El 29, 30 y 31 de agosto, habrá una variada oferta de actividades culturales que personas de todos los gustos y edades podrán disfrutar en Medellín. Desde conciertos hasta obras de teatro, como es habitual, la ciudad se llena de vida con una programación que invita a salir, explorar y disfrutar del arte y la cultura local. Entérese: “No es solo una presentación, es un compartir cultural”: Jeremy Winston y la fuerza del góspel llegan a Medellín con Porgy and Bess Este viernes inicia MedaYoung Fest, el festival que en dos días seguidos se tomará el Parque Norte para que los jóvenes de Medellín disfruten de las presentaciones musicales de artistas locales y nacionales. Yeison Jiménez, Natalia París, Rayo y Toby, Granuja, Hamilton, Alheh y Yorghaki y Santiago Motorizado son algunos de los cantantes que se presentarán en el norte de la ciudad. El evento es gratuito con inscripción previa en este enlace. La Secretaría de la Juventud espera que más de 60.000 hagan parte de este espectáculo.

Estos son otros cinco planes recomendados para este fin de semana del 29 de agosto:

Cien años de cine antioqueño en una exposición

Cien Años del Cine en Medellín es el nombre de la exposición interactiva que está disponible en el hall de Cinemas Procinal del Centro Comercial Aventura. Organizada junto a la Corporación Otraparte, esta es una muestra integrada por algunos de los equipos de filmación y proyección cinematográfica de antaño. La exposición estará acompañada por demostraciones de funcionamiento y una agenda académica para todos aquellos amantes del séptimo arte. Como parte de esta programación, el sábado, en el Procinal de Las Américas habrá una charla sobre la película Bajo el cielo antioqueño con el cineasta Víctor Gaviria a las 2 de la tarde. Tanto el ingreso a la conversación como a la exposición es gratuito. La muestra estará disponible hasta el 22 de septiembre, de 1 a 9 de la noche.

Viernes de noche extendida en el Mamm

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMMM) abre sus puertas este viernes hasta las 10 de la noche como una invitación a participar en recorridos especiales por las exposiciones Bubuia, Lleébu y El jardín de Khoka Project, a las 6:30 y 7:30 de la noche, con entrada libre. Además, a las 7:00 de la noche se proyectará Elio, la más reciente película de Pixar.

Teatro en el Ateneo Porfirio Barba Jacob

También este viernes a las 7:45 de la noche, en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, se presentará la obra Hasta que deje de llover, una puesta en escena que relata la desaparición de Rocío, una niña de 11 años que, tras salir a comprar el desayuno, ingresa a un universo paralelo habitado por otros niños perdidos y un enigmático personaje llamado Nissan.

Concierto de Superlitio en Medellín