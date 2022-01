Con el apremio de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías –que prohíbe la contratación estatal antes de las votaciones legislativas y presidenciales– y la poca claridad respecto al futuro de Formación de Públicos, los directores de varias de las instituciones cobijadas por el programa asistieron el miércoles, a las seis de la tarde, a una reunión de una parte del sector cultural de Medellín con el equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana, encabezado por Álvaro Osmar Narváez Díaz, en la Biblioteca Pública Piloto.

En las palabras introductorias –antes de iniciar la ronda de preguntas–, Narváez reconoció las tensiones entre su despacho y algunos gestores y artistas.

Apenas concluyó su discurso, las voces molestas surgieron espontáneas: se cuestionó la no ejecución de un porcentaje del presupuesto del año anterior –Narváez desmintió la versión–, se reprochó las dinámicas y los tiempos de las convocatorias. En un momento, Andrés Roldán, director del Parque Explora, preguntó sobre las características del programa Públicos dinámicos, muy posible reemplazo del de Formación de Públicos.

Desde 2005, los ciudadanos de los estratos uno, dos y tres de Medellín pueden entrar al Museo Cementerio San Pedro, el Jardín Botánico, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Teatro Metropolitano, La casa museo Pedro Nel Gómez, el Parque Explora, el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo de Antioquia sin pagar por la boleta. De esta forma, se propicia el consumo cultural de las poblaciones vulnerables y se fortalece la economía de instituciones de larga e importante trayectoria.

Publicidad

Narváez no contestó el interrogante de Roldán de inmediato, y cuando lo hizo no despejó todas las dudas. La incertidumbre fue tal que la exsecretaria Lina Botero le pidió mayores precisiones. Narváez anunció para hoy una reunión con las entidades involucradas y le cedió el micrófono al subsecretario de Arte y Cultura, Alexis Mejía Echeverri. Ambos funcionarios garantizaron la continuidad de Formación de Públicos, bajo un nuevo nombre, aunque no hablaron en concreto de las modificaciones.

Al final, EL COLOMBIANO le preguntó a Narváez por el “hallazgo importante” en Formación de Públicos anunciado en Twitter y que “lleva a replantear acciones de todos los actores, entre ellos la vinculación directa de la Secretaría de Cultura”.

De nuevo, el secretario no ofreció datos precisos y señaló que en el tuit no se había hecho entender. El evento concluyó sin certezas: salvo el del nombre, no se sabe cuáles serán las transformaciones de Formación de Públicos ni los hallazgos. Tal vez la reunión de hoy por fin disipe las nieblas de las dudas.

Publicidad

Otras preocupaciones

Formación de Públicos no es el único proyecto estrella de la ciudad que la alcaldía de Quintero ha modificado. Por ejemplo, el Circuito del libro –creadores emergentes, editoriales pequeñas y medianas, librerías y lectores– se benefició durante 17 años de la costumbre de los gobiernos locales de comprarle ejemplares a las editoriales escogidas por los ganadores de las becas de creación para garantizar, de esa manera, el tiraje de títulos por fuera de las lógicas del comercio.

Dicha tradición se rompió en 2021: en un mail –fechado en abril– dirigido a los ganadores y las editoriales una funcionaria de la alcaldía informó que “debido a la atención de la pandemia y a directrices de austeridad en el gasto público, en este momento están desautorizadas las compras de material impreso en el Municipio, entre ellos libros”.

Publicidad

En cuestión de meses la pandemia dejó de ser la responsable de no adquirir los libros: en un derecho de petición –de diciembre– interpuesto por uno de los escritores becados se dijo que la plata de la compra se destinó “a la 15° Fiesta del Libro y la Cultura que se realizó del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2021” . n

NOTA: Este medio –una vez más– le envió preguntas al secretario de Cultura a su email institucional, con copia a su jefe de prensa. También acudió al subsecretario Mejía, quien aceptó dar una entrevista. Pero esta fue cancelada por la jefe de prensa, arguyendo razones de agenda.