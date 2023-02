La décima edición de los Premios Platino, que reconocen la calidad del cine iberoamericano, serán presentados por la colombiana Carolina Gaitán, el mexicano Omar Chaparro y la actriz española Paz Vega.

Los actores son de los rostros iberoamericanos más codiciados en Hollywood y serán los que conducirán la gala de la entrega de los galardones de la industria audiovisual y portuguesa, en busca del merecido reconocimiento del talento de estos territorios.

La artista colombiana, que apareció en televisión por primera vez en 2002 en el reality Popstars, del que resultó ganadora, ha trabajado en la pequeña pantalla en numerosas producciones de su país, como Vuelo 1503, Zona Rosa o La diosa coronada, llegándole con la telenovela Gabriela giros del destino su primer papel protagónico. También ha aparecido en otras producciones como Alias el Mexicano, Narcos, Hermanitas Calle o Celia, así como en Sin senos sí hay paraíso, exitosa secuela de Sin senos no hay paraíso en la que encarnó a Catalina Marín, papel que retomó en El final del paraíso, o Malayerba. Fue también una de las voces del doblaje hispanohablante de Encanto, película de Disney en la que interpretó a Pepa Madrigal, además de estrella invitada a los Premios Oscar para cantar el hit No se habla de Bruno.

La versatilidad de Gaitán es otra de sus características: trabaja como actriz, cantante, actriz de doblaje o jurado de reality. No en vano, ha producido Vida, su propio monólogo musical, tiene dos álbumes de estudio, La Gaita (2015) y De Colombia (2021), ha sido jurado de Factor X en su país y fue una de las voces que pusieron la música a la película The Greatest Showman, que fue protagonizada por Hugh Jackman. Entre sus próximos proyectos, la actriz cuenta con sendos papeles protagónicos en la cinta Quicksand y en la serie estadounidense Second Chances.