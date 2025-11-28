x

¿Sin planes para este fin de semana? Estos son seis eventos imperdibles en Medellín

Este viernes inicia Navidad MAMM, el evento con más de 20 actividades gratuitas que busca que los paisas vivan el museo en clave festiva. También se realizará la Comic Con en Plaza Mayor.

  El MAMM tendrá una programación especial para Navidad. FOTO: Camilo Suárez
    El MAMM tendrá una programación especial para Navidad. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
28 de noviembre de 2025
bookmark

Este fin de semana termina noviembre y el lunes comienza el mes de la Navidad –el más esperado del año– y el Museo de Arte de Medellín (MAMM) tiene como regalo para la ciudad una programación con más de 20 eventos gratuitos. “Navidad MAMM ofrecerá una programación especial para vivir el museo en clave festiva”, dice el museo.

Lea: Bengala: un concierto a tres bandas, un nuevo formato para la música en vivo en Medellín

Durante 15 días –entre el sábado 29 de noviembre y el sábado 13 de diciembre–, el MAMM ofrecerá talleres creativos para todas las edades, recorridos guiados por las exposiciones, sesiones de yoga y meditación, conversaciones que conectan con las tradiciones de fin de año y una charla sobre la obra de la maestra Débora Arango, pues el próximo 5 de diciembre se cumplirán 20 años de su muerte. Recordemos además que este viernes será la noche extendida del MAMM con la proyección de El viaje del Chihiro a las 7:00 pm

El sábado 29 de noviembre de 9:00 am a 10:00 am habrá Yoga al aire libre con Radhi Yoga y de 4:00 pm a 7:00 pm Calentamiento decembrino con el Tibiri Bar.

La próxima semana, exactamente el martes 2 de diciembre a las 7:00 pm Concierto. Una mirada a la Navidad con 1 + 1 y el viernes 12 de diciembre de 6:00 pm a 9:00 pm habrá horario extendido. El sábado 13 de diciembre a las 5:00 pm Concierto Anémona: cantos de agua con el ensamble vocal femenino Oropéndola y la agrupación coral Voces Oscuras.

El jueves 4 y el viernes 5 de diciembre el Museo realizará actividades para celebrar la vida y obra de la maestra. La agenda incluye recorridos especiales por el taller de Curaduría y la charla Devenir artista, que estará a cargo de la artista, historiadora del arte, curadora y docente Sylvia Suárez.

De manera paralela, el mismo 4 de diciembre se inaugurará en el Museo Santa Clara (Bogotá) la exposición La huida del convento, una muestra realizada en alianza entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Museo Santa Clara y el Mamm.

La meditación más grande realizada en Medellín

Llegó la hora del MED, (Meditar, Elevar, Despertar), una jornada que convocará a 13.000 personas en La Macarena bajo un lema que resume la intención de la cita: “Unidos en calma”.

Desde las 12:00 del día podrás ingresar para vivir una mezcla de música, arte, testimonios, conferencias y prácticas de bienestar. Claudia Bahamón será la presentadora, y habrá charlas de expertos como el médico Jorge Carvajal, creador de la sintergética o Pablo Gómez, psiquiatra con enfoques holísticos. Boletas en somoselmed.com.

Jornada de bienestar animal en Manrique

Este sábado 29 de noviembre, la Ruta Nacional Gabrica Solidaria llegará a la Comuna 3 (Manrique) con una jornada gratuita de bienestar animal que ofrecerá consultas veterinarias básicas, baños medicados y la entrega de tres toneladas de alimento para perros y gatos en condición de vulnerabilidad. Esto desde las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., con atención al público desde las 9:00 a.m., en dos puntos del barrio: carrera 24 #37-63 en La Honda y calle 79F #24B-35 en La Cruz.

La jornada contará con 40 cupos para consulta y un equipo de voluntarios encargado de orientar a los asistentes. Es una oportunidad para que cuidadores comunitarios accedan a servicios clínicos y suministros que, en estos sectores, no siempre están disponibles y que pueden aliviar situaciones críticas cotidianas para estos animales.

Será en The Green Club Medellín en Laureles - Estadio este sábado 28 de noviembre desde las 4:20 de la tarde. Se llama Feria rasta por la paz con el propósito de unificar la escena Reggae y la comunidad Rastafari. Tendrá conversatorios, emprendimientos, oferta gastronómica, conciertos y el lanzamiento de un video de Tarmac ft. Laberinto E.L.C.

Tributo a los malos del Bronx

Este viernes 28 de noviembre, a las 8:00 de la noche, el Teatro Universidad de Medellín será el escenario más salsómano de la Ciudad con un tributo a las tres grandes leyendas de la salsa Willie Colón, Héctor Lavoe y Rubén Blades que estará a cargo de la Son Havana All Stars y la Filarmónica Metropolitana. Las boletas pueden adquirirse en ticketexpress.com.co.

Visitar la Comic Con

Del 28 al 30 de noviembre en Plaza Mayor, Medellín, regresa la Comic Con.

Este año estará, por primera vez, Kazuki Yao, el legendario seiyū reconocido por ser la icónica voz de Franky, de la tripulación de One Piece. También estará Natalia Tena, la actriz británica, reconocida por dar vida a Nymphadora Tonks en la saga de películas de Harry Potter. Habrá actividades académicas y bastantes antojos para los más fanáticos de sagas de superhéroes y más. Será de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

