El Escándalo llega este jueves a la cartelera colombiana

Esta bomba, a la que hace alusión el título de la película, Bombshel, explotó en julio de 2016, cuando la periodista Gretchen Carlson denunció por “acoso sexual severo y persistente” al presidente y CEO de Fox News, Roger Ailes .

La expresentadora lo acusó de haberla relegado a tareas marginales y rebajarle el sueldo por no acceder a sus insinuaciones. Nicole Kidman es la encargada de interpretar a Gretchen, en esta producción en la que comparte protagonismo con Margot Robbie y Charlize Theron.

Publicidad

El escándalo, que se estrena este jueves en Colombia, aspira a tres premios Oscar, dos de ellos por las actuaciones de Theron y Robbie.

Tras las denuncias, a las que se sumaron otras mujeres que trabajaban para la cadena de televisión, el 21 de julio de 2016, Roger Ailes renunció a cambio de una compensación económica de 40 millones de dólares. Un año después murió tras caerse en su casa.

Habla Margot

Con su martillo al hombro, Margot Robbie se hizo mundialmente famosa por su papel en Escuadrón suicida. A sus 29 años, la actriz australiana ha tenido papeles en películas como El lobo de Wall Street, La leyenda de Tarzán, I, Tonya, Érase una vez... en Hollywood. En entrevista cedida por la distribuidora de la cinta a EL COLOMBIANO, dijo que en El escándalo aprendió el significado del acoso sexual. Interpretó a Kayla Pospisil, un personaje que reunió las voces de más de 20 mujeres víctimas de Roger Ailes.

Publicidad

¿Qué le gustó del guion?

“Cuando lo recibí por primera vez me impactó porque era profundamente moral. Me sentí urgida en ser parte de esa conversación sobre el acoso sexual laboral”.

¿Qué cambió luego de que lo estudió para su rol?

“Al leerlo estaba muy motivada porque sentía que la revolución se puso en pie. No habíamos tenido la oportunidad de explorarla, en especial, en estas áreas inciertas.

Publicidad

Al leer el texto quedé impresionada por cómo el guionista, Charles Randolph, la narraba desde sus enredos y a través de personajes complejos. Los siento llenos de contradicciones. Me atraen esos que tienen conflictos fuertes”.

¿Cómo construyó su papel?

“Mi personaje es ficticio. Dejó su trabajo pequeño y local en el canal del clima en Orlando para mudarse a Nueva York... Es un rol cristiano que no está ahí para que se burlen. Siento que no los representan mucho en la cultura pop, o no de manera auténtica. Si aparecen es que se burlan de los mileniales cristianos. Son o demasiado ingenuos o demasiado entusiastas. Eso no fue lo que hizo Charles Randolph”.

¿Qué mujeres interpretan?

Publicidad

“Nicole Kidman hace de Gretchen Carlson y Charlize Theron hace de Megyn Kelly, son personas reales, y yo hago de Kayla que es ficticia. Son tres mujeres muy diferentes”.

¿Se pueden distinguir?

“Vemos cómo se diferencian sus experiencias. Gretchen, el personaje de Nicole, es el centro moral de la historia ya que es su decisión la que la impulsa. El papel de Charlize es el centro de la narrativa, es como la guía a través del relato. Él mío es el centro emocional, la que vive el acoso y sus efectos. Las tres son cruciales”.

¿Qué tipo de acosos vivieron los personajes?

“No es fácil categorizar la actuación en cajas, pero por ejemplo Gretchen vive un caso que es más un bullying por su género, Megyn vive el acoso como algo que ella experimentó, sobrevivió y se hizo más fuerte; y Kayla lo sufre en tiempo real con la audiencia. Es lo más cerca que puedo llegar a definirlo”.

¿Cómo fue trabajar con Charlize?

“La admiro como actriz y productora, es increíble observarla haciendo su trabajo. Verla de primera mano fue maravilloso. Estoy muy feliz porque me di cuenta de que su trabajo no es un título de vanidad. Está ahí, en el set trabajando, sabía de la preproducción y también del proceso entero.

Uno se da cuenta que ha estado desde el inicio y que se acercó al proyecto con un nivel de dedicación que no todos tienen, pero lo hizo con la misma pasión con la que lo hicieron Charles Randolph (guionista) y Jay Roach (director).

¿Y qué dice de Nicole?

“En mi primer día de actuación pude hacer una escena con John Lithgow y Nicole Kidman trabajando juntos. Me interesaba saber cómo sería la Gretchen de Nicole. La veía como la más grande de todas las actrices, entonces pensaba: ¿Cómo va a lograrlo? Siendo leal con el personaje, ¿cómo logró esa sensación en el espectador?

Ella empieza a actuar y uff, es obvio por qué es Nicole Kidman. Fue increíble. Tiene el factor x, igual que Charlize, que hacen que uno se quede pegado a su actuación”.