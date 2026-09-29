Este es el pasaporte cultural que puede llenar visitando 33 museos de Medellín

Coleccionistas de Museos es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que incentiva la visita a estos diferentes espacios culturales de la ciudad. Esta iniciativa, lanzada por primera vez en mayo de 2026, tendrá una segunda edición para descubrir los tesoros de las colecciones artísticas de la capital antioqueña.
Lo que hace diferente a este recorrido, que fácilmente podría hacerlo cualquiera por cuenta propia, es que tiene el propósito de llenar un pasaporte cultural con sellos que son colocados en cada uno de los museos que hacen parte de este pequeño cuaderno.
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“Una de las experiencias más bonitas es recorrer los museos de nuestra ciudad, pasando por el arte moderno, el clásico, las obras de distintos pintores y escultores que narran la historia”, aseguró Verónica Suárez Restrepo, secretaria de Cultura Ciudadana, quien también detalló que en la primera edición fueron entregados 1.700 pasaportes.
La meta de esta segunda convocatoria es entregar 3.000, todos de manera gratuita, para que así niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de esta experiencia que permite conocer la ciudad desde sus escenarios artísticos y culturales.