“La cultura no se detiene”: ministra Paola Holguín visitó los municipios afectados por el terremoto

La ministra de Cultura, Paola Holguín, realizó un recorrido por los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, con el propósito de hacer un diagnóstico sobre el estado de afectación del patrimonio cultural y las acciones para su pronta reconstrucción.

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La agenda incluyó visitas a Manizales, Aguadas, Pácora y Salamina, en Caldas; Pereira, en Risaralda; Armenia, Filandia, Quimbaya y Montenegro, en el Quindío; y Cali y Buga, en el Valle del Cauca.

El primer balance realizado por el Ministerio identificó 40 Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional afectados en siete departamentos: 22 con afectación alta, 13 con afectación media y cinco con afectación baja. Además, el sismo dejó daños sobre centros históricos, inmuebles religiosos, otros bienes con valor patrimonial y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.

“Mientras avanzan los procesos de reconstrucción, la cultura no se detiene”, afirmó la ministra tras su visita a Pereira, donde presentó una ruta de trabajo para atender los escenarios culturales más afectados y garantizar que la actividad cultural continúe mientras avanzan los procesos técnicos.

En reconocidos espacios culturales de esta ciudad, como el Teatro Municipal Santiago Londoño, el Museo de Arte de Pereira y el Centro Cultural Lucy Tejada, se avanza en los diagnósticos particulares, así como en la protección de cerca de 530 obras del Museo y el acompañamiento de alternativas temporales para la programación, la formación y los servicios culturales.

En Manizales, la ministra Holguín recorrió la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, acompañada por la Arquidiócesis de Manizales y la alcaldía de la ciudad. La catedral sufrió graves daños estructurales, incluido el colapso parcial de una de las torres.

“Ya se calculó cómo se va a hacer el apuntalamiento para proceder con el desmonte de la torre y finalmente poder restaurar esta obra que es tan importante, no solo para Manizales, sino para Colombia. Tenemos toda la confianza en que, entre el Gobierno nacional, los gobiernos locales, la ciudadanía, los empresarios, entre todos, vamos a sacar al país adelante”, dijo la ministra.

La Resolución 0536 de 2026, expedida por el Ministerio, permite durante seis meses adelantar acciones urgentes y de primeros auxilios sobre bienes culturales afectados; las restauraciones estructurales de fondo deberán desarrollarse mediante procedimientos adicionales que garanticen sus valores patrimoniales.

“Queremos establecer un balance entre la protección patrimonial y las afugias fiscales que tienen los municipios, los departamentos y el país. Tenemos un diálogo constructivo entre los alcaldes, los gobernadores y el ministerio para lograr entre todos superar esta coyuntura y, sobre todo, volver a estos territorios nos recuerda el potencial cultural, turístico, económico que tiene Colombia”, señaló Holguín.

De la mano del gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Cárdenas, la ministra también visitó los semilleros de música de la Fundación Batuta y procesos de oficios tradicionales, como las tejedoras de sombreros de iraca en Aguadas; en Pácora recorrió las afectaciones a la iglesia y la casa de la cultura.

“Este hermoso municipio es parte de nuestro Paisaje Cultural Cafetero, patrimonio inmaterial de la nación, y además la cuna de Guillermo Botero Gutiérrez, un gran artista que debemos conocer”, comentó la ministra.

Durante el recorrido por Risaralda y Quindío, la ministra insistió en que la recuperación posterior al terremoto debe ir más allá de reparar edificaciones. La reconstrucción del Paisaje Cultural Cafetero implica proteger las características arquitectónicas de sus pueblos, pero también recuperar las dinámicas sociales y económicas que existen alrededor del patrimonio: el turismo, los oficios tradicionales, la gastronomía, los emprendimientos culturales, las plazas, iglesias y espacios de encuentro.

El primer diagnóstico posterior al terremoto identificó afectaciones tanto sobre su infraestructura patrimonial como sobre las manifestaciones culturales vinculadas a este territorio.

En Cali, el equipo técnico del Ministerio revisó las afectaciones a la Catedral de San Pedro, en compañía del párroco de la iglesia y el comité técnico de la Arquidiócesis de la ciudad, y el secretario de Cultura, Julián Eduardo Arteaga. En Buga, la jefa de la cartera de Cultura y su equipo se reunieron con monseñor Alexander Matiz, obispo de la Diócesis de Buga, para verificar el estado de la basílica y socializar las acciones que permitirán la habilitación y reapertura del templo.

Es la primera hoja de ruta territorial: proteger los bienes en riesgo, definir las intervenciones estructurales necesarias y convertir la reconstrucción del patrimonio en parte de la recuperación integral del Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

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Según el balance oficial de la Unidad de Gestión del Riesgo, con corte al 9 de septiembre, el desastre dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y más de 466.000 personas afectadas en 16 departamentos y 497 municipios, además de 202.000 viviendas averiadas y casi 36.326 destruidas.