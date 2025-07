Así fueron los dos últimos conciertos de Ozzy Osbourne, el “Príncipe de las Tinieblas”, en Colombia

Le puede interesar: Back to the Beginning: dónde ver y cómo fue el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

Quince canciones fueron pocas para resumir una carrera que en ese momento superaba los 40 años de éxitos, pero a la vez son bastantes para un rock-star, rey de los excesos, que llegó a los 2.600 metros de altitud de Bogotá a sus 63 años, pero lo dejó todo, no se guardó nada.

Sin la parafernalia de otros conciertos, el escenario completamente negro, unas buenas luces y un excelente sonido, fueron suficientes para que el llamado “Príncipe de las tinieblas” demostrara por qué era considerado uno de los mejores rockeros en la tarima.

Mientras la gente se preparaba, dos bandas colombianas hicieron sus presentaciones, comenzando con Brand new blood y Sigma, que lo entregaron todo en el escenario.

A las 7:50 p.m. subió el artista inglés al escenario, con su arsenal de éxitos y con todos los detalles que hacen únicos sus conciertos, como sus frases de batalla, un constante juego con un balde con agua que al final termina arrojando al público.

Fueron quince canciones escogidas para su gira Latinoamericana, pensando en especial en los países a los que Ozzy no había visitado nunca. Empezando por clásicos como ‘Bark at the moon’, ‘Crazy Train’, ‘Mr. Crowley’, para finalizar con ‘Paranoid’, el legendario himno de Black Sabbath.