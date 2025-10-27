De la mano de Beethoven y Lucho Bermúdez, la Orquesta Filarmónica de Medellín llega al Urabá

Por primera vez la Orquesta Filarmónica de Medellín llegará con su formato completó a Urabá. La iniciativa, que hace parte de la alianza Filarmed – Comfama, quiere acercar la orquesta y la música clásica (académica) a la región, para que se convierta, poco a poco en una posibilidad de vida.
El paso de la orquesta por la región incluye tres conciertos: el martes 28 en Nueva Colonia, el miércoles 29 en Chigorodó y el jueves 30 en Turbo. Además, un componente académico con talleres y clases maestras que tiene como propósito fortalecer los procesos educativos y artísticos que ya se desarrollan en la región, no solo de Filarmed sino de Batuta y la Universidad de Antioquia, entre otros.
“En Urabá, muchos niños y jóvenes no suelen tener la oportunidad de escuchar ni compartir con una orquesta profesional, y eso hace que esta experiencia sea aún más significativa. Estar en el territorio nos permite cerrar ese círculo virtuoso: que los niños puedan ver a estos maestros en el escenario, aprender de ellos y tocar juntos parte del repertorio universal. Es, sin duda, un hito no solo para la orquesta, sino también para la historia cultural de la región”, dice María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed.