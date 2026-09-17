La gobernación puso en marcha el Observatorio de Cultura y Patrimonio de Antioquia

En 2025, cerca de 107 mil personas trabajaron en actividades relacionadas con la economía cultural y creativa en Antioquia. El departamento tiene más de 25 mil agentes culturales registrados y más de 9 mil empresas. Esos datos y muchos más se pueden consultar en el Observatorio de Cultura y Patrimonio de Antioquia -OCPA-, una nueva plataforma pública que reúne información sobre el comportamiento y las transformaciones del sector cultural, creativo y patrimonial en el departamento.

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El observatorio es una iniciativa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) que permitirá a ciudadanos, gestores culturales, investigadores, entidades públicas, empresas y organizaciones consultar información estratégica y datos organizados sobre la cultura y el patrimonio en el departamento. La idea es que esta información contribuya en la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y el diseño de iniciativas para el desarrollo cultural de los territorios.

“Un observatorio es una forma de analizar, de preguntarnos, de mirar y de saber en dónde estamos situados y cómo podemos mejorar. Sirve, además, para tomar decisiones teniendo en cuenta los datos y la realidad de nuestro departamento”, explicó Roberto Rave RÍos, director del ICPA.

Entre los primeros resultados que presentó el observatorio hay datos sobre empleo en el sector, información sobre el comportamiento del tejido empresarial cultural y creativo del departamento –permanencia, segmentos– y caracterización de las personas que hacen parte del sector.

Por ejemplo, en el Observatorio se puede ver que entre 2018 y 2026 hubo un incremento del 38% de las empresas culturales y creativas, que de las 9.243 empresas culturales y creativas canceladas y analizadas –matriculadas entre 1968 y 2026– en el departamento, el 41,8 % permaneció registrada menos de dos años, el 27,7 % entre dos y menos de cinco años, y el 69,5 % tuvo una permanencia inferior a cinco años en los registros. Apenas el 30,5 % permaneció cinco años o más.

También, que 4 de cada 10 personas ocupadas en Antioquia en el sector en 2025 tenían formación universitaria, que 6 de cada 10 eran hombres, y que por fuera del Valle de La ceja es el municipio que concentra más agentes culturales registrados con 502.

El Observatorio organiza la información en tres líneas: empleo cultural y creativo, empresas culturales y creativas y agentes culturales. Además, la plataforma cuenta, además, con dos ejes de trabajo: Datos y Medición del Ecosistema, dedicado a la producción y análisis de información estadística; e Investigación Simbólica, Económica y Social, orientado a interpretar los datos y generar conocimiento sobre las transformaciones culturales, sociales y económicas del sector.

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Esta iniciativa responde a lo establecido en Plan Departamental de Cultura de Antioquia 2023–2035, que plantea, entre otras cosas, la necesidad de fortalecer la gestión cultural a partir del conocimiento y de contar con información que permita medir y proyectar el desarrollo del sector.

Para visitar la plataforma del Observatorio entre aquí.

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