“Nunca había estado en una serie durante tanto tiempo”: Catalina Sandino protagoniza From

Pero, más allá de eso, en su filmografía –que está conformada por más de 40 producciones– hay un proyecto que destaca en una época en la que la ambición de los grandes estudios ha girado hacia la producción de series que, en pocos casos, sobreviven más allá de una o dos temporadas.

Después de haberse convertido en la primera colombiana nominada a un Premio Óscar en 2004, Catalina Sandino continuó construyendo una carrera en ese sueño que era Hollywood , donde ha trabajado con grandes como Benicio del Toro, Ben Affleck y Ana de Armas.

EL COLOMBIANO conversó con Sandino sobre la nueva temporada de la serie y lo que esta ha significado para su carrera.

Sandino es la protagonista de From , que en Colombia puede verse en Universal+ y que acaba de llegar a su cuarta temporada. Ahí interpreta a Tabitha Mathews, una de las habitantes atrapadas en un misterioso pueblo de Estados Unidos que impide la salida de quienes viven allí. Cada noche aparecen criaturas sobrenaturales. El propósito de los habitantes, encabezados por Boyd Stevens –papel de Harold Perrineau, reconocido por Lost –, es resolver las preguntas sobre el origen de este lugar.

En From es fundamental esa sensación de estar atrapado, ¿cómo trabajó el elenco para construir esa tensión?

“Recuerdo que la grabación de la primera temporada, en 2021, fue en un momento en que la pandemia todavía estaba muy fuerte. Cuando llegamos a Halifax, Canadá, no había viajes ni nada; estábamos básicamente aislados en nuestros pequeños apartamentos y usando mascarillas.

Creo que eso ayudó muchísimo a crear la sensación de estar en ese pueblo. Además, era mi primera vez allá y estaba rodeada de gente nueva. Todo eso facilitó esa sensación de encierro, de estar atrapados en un lugar con personas que no conoces, trabajando con mascarillas y sometidos a pruebas constantes. En ese sentido, fue muy útil.

Y creo que eso se ha mantenido, aunque ya exista cierta familiaridad con los personajes y con el equipo. Aun así, cuando llegas al pueblo de From, que está en un set hermoso pero aislado, realmente sientes que estás allí. No hay nada alrededor, es solo el set. Eso también ayuda a que tu mente se desconecte del mundo exterior. No sé si lo planearon así, pero definitivamente ayuda mucho”.

Esta no es la primera producción de terror en la que participa, ¿qué es lo más retador de este género?

“Hacer una buena película o serie de terror no es fácil. Creo que lo fundamental es construir una base muy sólida para que todo pueda evolucionar; si no tienes ese terreno firme, no logras conectar con el público.

Una buena historia de terror no se trata de qué tan fuerte es el sonido ni de los típicos sustos repentinos. From no va por ahí: hay seres humanos reales, con problemas reales y conexiones reales, que simplemente están en un lugar donde hay monstruos.

Pero partimos de un punto donde la realidad está bien establecida. Y eso no se puede descuidar. Cuando comienzas con una base sólida, es muy difícil que algo salga mal”.

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La primera temporada se estrenó en 2022. Hoy en día no muchos actores tienen la oportunidad de hacer parte de una serie tan larga. ¿Qué considera que le ha aportado esa experiencia?

“Es interesante porque uno quiere ver hacia dónde lo va a llevar el viaje. Pero tampoco quieres hacer lo mismo todo el tiempo. Ese es el reto. Estamos muy agradecidos con los guionistas, porque son muy conscientes de hacer cosas distintas en cada temporada. Al final de la tercera hay un gran giro: ahora sabes quién es realmente Tabitha. ¿Cómo te va a afectar eso en esta temporada?

Sigues siendo el mismo personaje, pero hay muchas emociones que entran y salen, y eso lo hace muy interesante. Como dices, nunca había estado en una serie durante tanto tiempo, y es interesante ver cómo la escritura evoluciona y se adapta a lo que le ocurre a tu personaje. Es una colaboración. Guionista, director y actor: creo que entre todos logramos un equilibrio muy bonito, como una especie de danza en la que participamos juntos”.