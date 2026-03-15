Festival Estéreo Picnic espera 50.000 turistas el fin de semana en Bogotá

Por Sergio Villamizar / Colprensa
En pocos días se vivirá una edición más del Festival Estéreo Picnic (FEP), que por tercera ocasión consecutiva se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, convirtiéndose en uno de los más grandes eventos que está movilizando de manera masiva, turismo nacional e internacional para la capital del país.
La edición número 15 de este festival se cumplirá del 20 al 22 de marzo y podría convocar a más de 50.000 turistas provenientes de distintas partes del país, e incluso, un buen número de visitantes extranjeros.
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Herramientas de búsqueda digital como Kayak muestran un crecimiento en el interés por volar a Bogotá durante el fin de semana de Estéreo Picnic, siendo una gran oportunidad teniendo en cuenta que el precio promedio de vuelos cae frente a 2025.
Las búsquedas globales crecen un 61% frente a las cifras del año pasado, mientras el precio medio de los vuelos ida y vuelta en clase económica cae un 31% respecto a 2025.