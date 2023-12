Lamentablemente he muerto, pero no dejaré la música

“A veces ensayábamos y un día de esos, un domingo, me aburrí y puse una canción de Can e intenté cantarla y él me preguntó ¿estás cantando? Y yo sí. Y me dice, marico, te sale muy parecido, deberías intentarlo. Él me dio como el empujoncito que me hacía falta”, dice Héctor.

La primera vez que imitó a Canserbero en la calle le dieron seis mil pesos, que no es mucho, pero los vídeos de él cantando se regaron por las redes. A algunos les gustaba, a otros no y se burlaban. Unos le decían que se presentara al programa Yo Me Llamo, otros lo terminaron amenazando.