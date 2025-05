The Mills se reencuentra con Medellín en un show cargado de emociones y nuevas canciones

“Hace años, cuando llegamos a una prueba de sonido aquí, había una fila larguísima en la entrada. Pensamos: ‘¿Qué habrá hoy en este centro comercial?’. Entramos y la gente empezó como a aplaudir. Era por nosotros”. Álvaro Charry, conocido en la industria musical colombiana como Bako, todavía recuerda con asombro la primera visita que hizo a Medellín junto a su banda, The Mills.

Era un concierto modesto en el ya extinto Kukaramakara, en El Poblado, durante una Feria de las Flores, en una época en la que tocar en esta ciudad no era garantía de público ni de éxito para artistas bogotanos. “Nuestro manager nos decía que viniéramos a Medellín y nosotros dudábamos. ‘¿A qué?’, le decíamos, si allá no nos escuchan”. Desde entonces, el público paisa no para de recibirlos con los brazos abiertos.