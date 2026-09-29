Shakira transmitirá en vivo uno de sus conciertos en Madrid: fecha, hora y cómo ver el show

Shakira llevará uno de sus conciertos de Madrid a espectadores de todo el mundo. El próximo 3 de octubre, su presentación será transmitida en vivo por primera vez de manera global, como parte de la residencia de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La presentación, titulada Shakira En Vivo Desde Madrid, podrá verse desde la 01:45 p.m., hora de Colombia, a través de Prime Video, la aplicación de Amazon Music, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. No será necesario tener una suscripción para acceder a la transmisión.

Lea aquí: Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en “La caminata de la Loba” en Madrid: así fue el encuentro

El concierto hace parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, la edición 2026 de La Música Nos Conecta, iniciativa anual de Amazon Music que celebra a los artistas, sonidos y movimientos culturales que hacen parte de la música latina.

Este año, el programa está dedicado a las mujeres que han abierto camino en la industria y a las creadoras que actualmente están transformando la música latina. La presentación de Shakira en Madrid será el punto central de esta celebración, que también incluye iniciativas relacionadas con educación y emprendimiento.

La presentación llega en el tramo final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira inspirada en un periodo personal de resiliencia y reinvención de la cantante barranquillera. El proyecto ha conectado con mujeres de diferentes partes del mundo y suma un nuevo capítulo a una carrera de más de tres décadas.