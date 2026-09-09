Shakira en Madrid: ¿quiénes son los artistas que la acompañarán en su residencia ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente y Lia Kali serán algunos de los artistas que acompañarán a Shakira durante su residencia en Madrid, un evento que comenzará el próximo 18 de septiembre y se prolongará durante cuatro fines de semana consecutivos.
La residencia, que tendrá lugar en el recinto Iberdrola Music y se enmarca en la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, también contará con la participación de Aria Vega, Gale, Louta, Maro, Santos Bravos y Yerai Cortés, que compartirán espacio con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos y con las mujeres como protagonistas.