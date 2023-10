En los últimos siete días, de las canciones que han registrado mayor aumento en las consultas en el país, tres son del “Conejo malo”.

Así quedó el ranking:

1- Nadie Sabe (Bad Bunny)

2- Perro Negro part. Feid (Bad Bunny)

3- Palabras Sobran Remix part. Ryan Castro, Bryant Myers y Hades66 (Blessd)

4- Someone I Used To Know part. James TW (Morat)

5- Mónaco (Bad Bunny)

Otros intereses en las búsquedas de los usuarios de Colombia en Google en la última semana:

Conciertos con mayor aumento:

1- Concierto Karol G

2- Concierto Nicky Jam Villavicencio

3- Concierto de Silvestre Dangond

4- Concierto Nanpa

5- Concierto Taylor Swift

Cantantes colombianos más populares (últimos siete días):

1- Karol G

2- Shakira

3- Diomedes Díaz

4- Feid

5- J Balvin