Shakira dona parte de las ganancias de su concierto en Texas a las víctimas de las inundaciones

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/shakira?ref_src=twsrc%5Etfw">@Shakira</a> talks about the deadly floods affecting Central Texas during her concert in San Antonio tonight. She will donate proceeds from the tickets sold tonight to help those affected by them.<a href="https://twitter.com/hashtag/Shakira?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Shakira</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LMYNLWorldTour?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LMYNLWorldTour</a> <a href="https://t.co/YsSDUhwTDS">pic.twitter.com/YsSDUhwTDS</a></p>— Paky ✨ (@PakyShak2) <a href="https://twitter.com/PakyShak2/status/1941731828840157403?ref_src=twsrc%5Etfw">July 6, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El espectáculo formó parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, y aunque se trataba de un show reprogramado tras una suspensión anterior, se convirtió en una noche de unión y memoria, pues la catástrofe ha dejado casi un centenar de muertos y desaparecidos, incluyendo decenas de menores.

“Nuestros corazones y oraciones están con quienes han sido afectados por la inundación en el centro de Texas”, expresó la artista, invitando a sus seguidores a unirse a la causa a través de una plataforma de donaciones.

Un gesto que trasciende el escenario