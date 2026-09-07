El video más rápido de la década en llegar a los 1.000 millones: Dai Dai de Shakira rompe otro récord

En menos de tres meses desde su lanzamiento, Dai Dai, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretado por Shakira y Burna Boy, superó los mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el video más rápido en alcanzar ese hito en la última década y el primer video musical de 2026 en lograrlo.
La propia Shakira reaccionó al hito en sus redes sociales: “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fans por hacer todo posible. ¡Los amo!”