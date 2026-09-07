El video más rápido de la década en llegar a los 1.000 millones: Dai Dai de Shakira rompe otro récord

En menos de tres meses desde su lanzamiento, Dai Dai, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretado por Shakira y Burna Boy, superó los mil millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el video más rápido en alcanzar ese hito en la última década y el primer video musical de 2026 en lograrlo. La propia Shakira reaccionó al hito en sus redes sociales: “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fans por hacer todo posible. ¡Los amo!”

El resultado en YouTube no es el único récord que acumula la canción. De acuerdo con Billboard, Dai Dai alcanzó el número 1 en la lista Rhythmic Airplay con fecha del 5 de septiembre, convirtiéndose en el primer liderazgo de Shakira en ese ranking de radio desde que comenzó a aparecer en él. La canción saltó del puesto 3 para coronarse, desplazando a Shabang de Drake, que había liderado las dos semanas anteriores.

Un récord que llegó 20 años después

Para Shakira, el número 1 en Rhythmic Airplay tiene un peso histórico particular. Es su duodécima entrada en esa lista y apenas su segundo top 10. Su mejor posición anterior en ese ranking había sido un número 5 con Hips Don’t Lie, junto a Wyclef Jean, en 2006. Veinte años después, la artista barranquillera llega finalmente al primer puesto en una de las listas de radio más competidas de la industria musical estadounidense. Para Burna Boy, el logro también es significativo. El artista nigeriano de afrobeats obtiene así su primer número 1 como artista principal en Rhythmic Airplay y el segundo en general, tras su colaboración en wgft de Gunna, que lideró cuatro semanas en enero. De sus cinco entradas en esa lista, el músico ha alcanzado el top 2 en cuatro ocasiones distintas.

Dominio global sostenido

El desempeño de Dai Dai no se limita al mercado estadounidense. La canción se mantiene por séptima semana consecutiva en el número 1 del Billboard Global 200, la lista que combina streaming y ventas en todo el mundo, y por décima semana en el Billboard Global Excl. U.S., que excluye el mercado norteamericano. Esa permanencia en la cima global durante más de dos meses refleja un alcance que va más allá del contexto del Mundial. En la radio, la canción continúa ganando terreno en más formatos. Se mantiene en el número 27 en Pop Airplay, cerca de su mejor posición histórica de 26, y alcanzó un nuevo máximo en el número 36 de Adult Pop Airplay. Respaldada por esos resultados, Dai Dai subió del puesto 31 al 28 en Radio Songs, la lista que abarca todos los géneros, donde obtuvo 18,2 millones de impresiones de audiencia durante la semana del 21 al 27 de agosto, un aumento del 7% frente a la semana anterior. Lea también: En video | Shakira le propuso a MrBeast construir escuelas en Colombia: este fue el acuerdo Dai Dai fue lanzada bajo los sellos FIFA Sound, SALXCO, Def Jam y Sony Music Latin, y parte de sus ingresos benefician el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. La elección de Shakira como intérprete del himno oficial del Mundial no sorprendió a quienes recuerdan que la artista colombiana ya protagonizó uno de los momentos más memorables de la historia de los mundiales con Waka Waka, el himno de Sudáfrica 2010, que sigue siendo uno de los videos más vistos de la historia de YouTube con más de cuatro mil millones de reproducciones. Con Dai Dai, Shakira no solo suma otro hito a su carrera sino que consolida una posición que pocos artistas latinoamericanos han alcanzado: la de ser un nombre inevitable en la conversación global sobre música pop, urban y ritmos del mundo, al mismo tiempo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: