Shakira sigue imparable con “Dai Dai”, rompe de nuevo récords en Spotify y YouTube

Shakira continúa ampliando la lista de récords de ”Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy. Tras alcanzar el primer lugar del Billboard Global Excl. U.S., el sencillo sigue consolidando su impacto internacional con nuevos hitos en las principales plataformas digitales. ”Dai Dai” se mantiene como la canción número uno del ranking mundial de videos musicales de YouTube, donde lidera las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia. El éxito también se refleja en Spotify, donde el tema ha permanecido durante más de siete días consecutivos como la canción más reproducida del planeta, un desempeño que confirma el impulso que ha mantenido desde su lanzamiento durante el Mundial de 2026.

En YouTube, el videoclip ya supera los 400 millones de reproducciones y registra más de 10 millones de visualizaciones diarias, mientras que en TikTok el audio oficial acumula más de seis millones de creaciones, convirtiéndose en una de las canciones más utilizadas por los usuarios de la plataforma. Conozca: Shakira sigue cosechando éxitos: “Dai Dai” conquista el Billboard Global Otro de los hitos anunciados es que Shakira se convirtió en la primera artista de la historia en alcanzar un número uno en Spotify tanto con una canción en español como en inglés, un logro que vuelve a demostrar el alcance global de su carrera. En Europa, el sencillo también domina las listas de reproducción. Actualmente ocupa el primer lugar en más de una docena de países, entre ellos Alemania, Francia, España, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Bélgica y Países Bajos, además de mantenerse entre los cinco primeros puestos en mercados como Reino Unido, Portugal, Canadá y China.

Estos nuevos récords llegan apenas unos días después de que ”Dai Dai” se convirtiera en la primera canción oficial de una Copa Mundial de la FIFA en alcanzar el número uno del Billboard Global Excl. U.S., un listado que mide el desempeño de las canciones en más de 200 territorios fuera de Estados Unidos. El tema volverá a ser protagonista el próximo 19 de julio, cuando Shakira participe en el histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento que la FIFA estrenará por primera vez inspirado en el formato del Super Bowl. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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