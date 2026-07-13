Shakira sigue imparable con “Dai Dai”, rompe de nuevo récords en Spotify y YouTube

Shakira continúa ampliando la lista de récords de ”Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy. Tras alcanzar el primer lugar del Billboard Global Excl. U.S., el sencillo sigue consolidando su impacto internacional con nuevos hitos en las principales plataformas digitales.
”Dai Dai” se mantiene como la canción número uno del ranking mundial de videos musicales de YouTube, donde lidera las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.
El éxito también se refleja en Spotify, donde el tema ha permanecido durante más de siete días consecutivos como la canción más reproducida del planeta, un desempeño que confirma el impulso que ha mantenido desde su lanzamiento durante el Mundial de 2026.