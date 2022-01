Sebastián Yatra reconoce que antes vivía en un mundo de fantasías, de sueños, mientras que hoy prefiere lo tangible, lo que puede palpar.

Tras un 2021 en el que estuco en una serie de Netflix, en el reality La Voz en España y en la película Encanto, de Disney, el cantante paisa comienza este 2022 con un nuevo álbum y con la noticia de un concierto en Medellín: será el 15 de octubre en el Centro de Espectáculos La Macarena.

Antes de viajar a Europa. Yatra habló con EL COLOMBIANO acerca de este trabajo discográfico y su actualidad.

Publicidad

¿Por qué escogió el título de Dharma para este álbum?

“Dharma es la aceptación de la realidad, es tu camino, tu destino, mucha gente conoce el karma, que es el aprendizaje que se adquiere tras equivocarte tanto, pero se desconoce el dharma, que es cuando hay consciencia, que es lo que te permite estar iluminado”.

¿Este trabajo refleja el momento personal que está viviendo?

Publicidad

“Sí, antes vivía mucho en mis fantasías, así se tituló mi pasado álbum, y ahora Dharma me conecta con la existencia. Aprendí a ser más real, porque la vida no es perfecta, es bonito imaginarse las cosas, pero la realidad te lleva a cambiar patrones y a comportarse de una manera determinada para lograr las cosas”.

¿Mantra fue su primer álbum y ahora Dharma, por qué esa conexión?

“Y también está Yatra, que viene de la India y es una peregrinación. Es algo con lo que siempre estuve conectado y que luego conocí e investigué, la palabra Yatra me la enseñó mi mamá cuando yo tenia 14 años, ella estaba muy vinculada con el budismo y Yatra me pareció una palabra muy bonita y sonaba muy bien con Sebastián, decidí que sería mi nombre artístico, porque significa camino sagrado”.

Publicidad

¿Qué tan espiritual es?

“Tengo una relación muy bonita con Dios, mi legado es hacer las cosas con amor, transparencia y respeto, es actuar bien, amarse a sí mismo, siendo consciente lo que somos. Mi palabra de 2022 es fluir”.

¿De este nuevo álbum ya se conocen muchas canciones, que tan conveniente es eso?

Publicidad

“Es bueno porque la gente ya tiene una conexión con el álbum, porque hoy en día con tanta música que hay si sacas un disco de cero, sin conexión, este se puede perder a la semana, puede pasar al olvido, por eso es valioso darle ese espacio e importancia a las canciones”.

¿Entre tantas canciones tiene sus preferidas?

“Adiós le tengo mucho cariño, me dio un Grammy. También amo Tacones rojos y Quererte bonito, que es una de las que más me gusta, tal vez es el tema más espectacular que he tenido la posibilidad de escribir en los últimos años, la interpreto con Elena Rose, que canta divino. Modo avión es otro tema que está en este álbum que es supercool, todas tienen su magia”.

¿Este álbum es muy Yatra...?

“Si, soy una persona que pasa de momentos tristes a felices, que brinco, que me pongo sentimental, que grito, que de la nada hago un retiro espiritual y no hablo, son muchas emociones y ese el dharma, es la realidad, es entender todos esos momentos y no tener miedo ni esconderlos”.

¿Lo qué está viviendo hoy lo proyecto, lo planeó?

“Sí y cada día me sorprende más. Todavía hay cosas que proyecto, tengo muchos aprendizajes y estoy dando los pasos que siento correctos para mejorar las cosas”