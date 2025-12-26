Así fue el regalo de Ryan Castro a Medellín: un concierto gratuito en el Doce de Octubre

Ryan Castro regresó a Medellín y la convirtió en un escenario abierto, pues al llegar al Doce de Octubre, le dio cabida a un concierto para nada convencional que ocupó al barrio entero, a sus calles y a su ritmo cotidiano, durante casi 36 horas.
El evento, denominado Los chorros con Richy, se realizó entre el 25 y el 26 de diciembre y obligó a cierres viales autorizados por la Secretaría de Movilidad en uno de los corredores más transitados del noroccidente de la ciudad. La carrera 70, entre calles 104 y 106, junto con vías aledañas como la 104A, 104B y 105A, permanecieron bloqueadas para permitir el montaje, desarrollo y desmontaje del espectáculo.