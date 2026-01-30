Rosalía canta por Palestina en un acto benéfico en Barcelona

Rosalía apareció por sorpresa en el Concert-Manifest x Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la noche del jueves para interpretar La perla, uno de los temas de su disco ‘Lux’.

“Buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos”, dijo la artista catalana que interpretó el tema acompañada por cinco músicos.

Rosalía fue la más ovacionada de la noche. Su participación en este concierto-manifiesto, fue una gran sorpresa para todos, no sólo porque ella no estaba anunciada en el cartel, sino por la polémica de hace un par de meses, cuando muchos la criticaban por su silencio frente al conflicto en Palestina.

El evento, que reunió a más de 12.000 personas reunió artistas y otras destacadas personalidades de la cultura, entre las que se cuentan Amaia, Bad Gyal, Morad, Ana Tijoux, Yerai Cortés y entrenador del Manchester City, ‘Pep’ Guardiola.