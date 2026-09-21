Robbie Williams y su primera vez en Colombia: euforia colectiva para el gran “showman” que prometió volver

Para definir carisma sobre el escenario hay un nombre que resuena y trasciende fronteras: Robbie Williams. Lo de “farmear aura” lo tiene el británico en las venas desde que pisó una tarima por primera vez, cuando hizo parte del grupo Take That, por allá en Manchester, Reino Unido, en 1990.
El tan anunciado concierto de Robbie Williams tenía sold out desde hace varios meses y este domingo 20 de septiembre llegó el día de ver, en vivo, al gran “entertainment” británico en Colombia, por primera vez, en el Movistar Arena de Bogotá.
“No puedo creer que ustedes me conozcan, es una locura”, dijo tras cantar las primeras canciones y encontrar un público eufórico, rozando la histeria; que cantaba sus temas a todo pulmón y que gritaba su nombre al unísono. Con solo Let me entertaint you, Let love be your energy y Rock DJ fue suficiente para entender que estábamos ante uno de los mejores showman de Reino Unido y el artista que subió al cielo y bajó al infierno para redimirse gracias a su familia –de la que hizo muchas referencias en el transcurso de la noche– y quien entendió que la fama era una montaña rusa que no podía manejar y que lo estaba hundiendo en un callejón sin salida.