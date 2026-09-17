Así reaccionaron los artistas a sus nominaciones a los Latin Grammy 2026

Este 16 de septiembre era un día muy esperado para cientos de artistas que habían enviado sus trabajos para lograr una nominación en los Latin Grammy 2026.
Y hubo de todo en los nominados de 60 categorías, cuyas grabaciones debieron ser lanzadas entre 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. Desde quienes recibieron la noticia por su disquera o incluso por amigos, hasta quienes la estaban esperando en vivo, como la colombiana Aria Vega, la única nacional en la categoría de Mejor nuevo artista.
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