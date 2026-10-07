Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, así comenzó el mensaje que confirmó la muerte del cantautor argentino en su cuenta de Instagram. “Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos”, continúa el mensaje. Aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que desde hacía varios días estaba internado en el hospital italiano, en Buenos Aires. Exiliado de Argentina a finales de los 70 y comienzos de los 80, el artista forjó una carrera con éxitos como Mi viejo, Si vos te vas, Llegando llegaste. Conozca: Murió Náfer Santiago Durán, acordeonero hermano de Alejo Durán y Rey Vallenato de 1976, ¿qué le pasó? Durante los primeros años de carrera la música de Piero fue explícitamente política con sus discos Coplas de mi país grabado en 1972 y Para el pueblo lo que es del pueblo del año siguiente. Ambos trabajos trajeron canciones que hablaban de la persecución política, la violencia estatal, la desigualdad y las dictaduras del continente.

La música de Piero sonó en todo el continente

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Apulia, Italia, pero llegó a Argentina a los tres años de edad junto a su familia, radicándose inicialmente en Banfield y luego en Río Negro. “En julio de 1951 la familia decidió trasladarse al sur del país, específicamente a Allen, Río Negro. Allí Piero cursó la escuela primaria y también se inició en la música. Al principio cantaba en italiano canciones melódicas de cantantes conocidos internacionalmente, y baladas tradicionales. Se mudó a Viedma con un compañero para cursar la escuela secundaria. Se inscribió en una institución religiosa que no colmó sus expectativas y a fines de 1963, a la edad de 18 años, abandona la carrera de seminarista”, cuenta su biografía en CMTV.com.ar. Su debut como cantante se da el 6 de enero de 1964 en el programa “Remates Musicales”. Cuatro años después conoce a José Tcherkaski con quien trabajaría en la composición de canciones tan icónicas como Mi Viejo. El artista se exilió en Italia en 1976, luego pasó a Madrid y en 1981 regresó a Argentina. Con sus canciones, Piero ha acompañado al menos a tres generaciones latinoamericanas, tan de cerca que su voz parece más bien un testimonio colectivo: “De Paraguay a Colombia/ Te asombra / El problema es casi igual / En Perú la plata es pobre / Y el hambre es muy popular”, dice en Guajira de la unidad. Su última entrevista con EL COLOMBIANO fue en septiembre de 2022 días antes de presentarse en la ciudad, el 24 de ese mes, de la mano de Fundarte. Allí nos contó que “el arte es necesario y que congrega, pero que también es el pan de cada día, es con lo que trabajamos”. Le puede interesar: Piero estará en Medellín: un concierto “recuerdo del recuerdo” El verso “Viejo mi querido viejo” es quizá el más popular de su discografía. Sin embargo, el artista –que también tuvo nacionalidad colombiana– le cantó a la injusticia y a la desigualdad. Para el pueblo lo que es del pueblo, Que se vayan ellos y otras decenas de sus canciones se involucran en la realidad social. Fue considerado uno de los pioneros del género “social” o “protesta” en el continente. Compartió tiempo y espacio con artistas como Mercedes Sosa, Pablo Milanés y León Gieco.

En 1994, de manos del expresidente Ernesto Samper, recibió la nacionalidad colombiana, fue embajador de Paz de Buena Voluntad y apoyó públicamente el Sí en el plebiscito por la paz. También estuvo al frente de un concierto benéfico por las víctimas de la tragedia de Armero, donde compartió escenario con Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat y José Luis Rodríguez El Puma. En su historia musical también se detalla un disco hecho en 1995 a favor de los derechos del niño; “todas las ganancias fueron donadas a UNICEF. Participaron David Gilmour (Pink Floyd), Annie Lennox, Joaquín Sabina, León Gieco, Jairo, Juan Carlos Baglietto, Miguel Cantilo y Diego Maradona”. Entérese: Murió Socorro Ortega, actriz colombiana recordada por “Don Chinche” También fue Secretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires en 1998. Su repertorio atravesó varias generaciones. La secretaría de cultura de Argentina destaca que Mi viejo, fue probablemente su canción más universal, y se suma: Para el pueblo lo que es del pueblo “dos expresiones muy diferentes pero complementarias de su obra: una dedicada a los afectos familiares y otra al compromiso social. Su trayectoria abarca más de 60 años, en los que grabó más de 25 discos y realizó innumerables conciertos a lo largo de la región. Piero murió hoy en Buenos Aires, dejando una obra profundamente asociada a la memoria musical argentina y latinoamericana. La Secretaría de Cultura de la Nación lamenta profundamente su fallecimiento, y acompaña a familiares y amigos en este doloroso momento”, escribieron en su cuenta oficial. Para ese concierto de 2022 en Medellín habló de su regreso en medio de un contexto político afín a su arte: “Se siente de todo, hay muchas ganas de cambiar. Nosotros como colombianos somos artífices y parte de lo que nos está pasando. Sabemos que sí podemos dar vuelta a esta historia, porque nos pertenece. Es posible guardar la violencia, irnos en modo Gandhi”. Pero habló con esperanza: “Aun así hay que seguir creyendo y buscando el cambio”, nos dijo.

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