Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, así comenzó el mensaje que confirmó la muerte del cantautor argentino en su cuenta de Instagram.
“Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado. Su familia y amigos, agradecemos los saludos”, continúa el mensaje.
Aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que desde hacía varios días estaba internado en el hospital italiano, en Buenos Aires.
Exiliado de Argentina a finales de los 70 y comienzos de los 80, el artista forjó una carrera con éxitos como Mi viejo, Si vos te vas, Llegando llegaste.
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Durante los primeros años de carrera la música de Piero fue explícitamente política con sus discos Coplas de mi país grabado en 1972 y Para el pueblo lo que es del pueblo del año siguiente. Ambos trabajos trajeron canciones que hablaban de la persecución política, la violencia estatal, la desigualdad y las dictaduras del continente.