x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Un joven artista de Ebejicó fue firmado por Sony: los recorridos y logros que dejó La Nave en Antioquia en 2025

El programa que le da la oportunidad a los artistas emergentes del departamento de grabar su primer sencillo recorrió las nueve subregiones antioqueñas en 2025. Ya se sabe en qué mes de 2026 se abrirán las convocatorias para su cuarta edición.

  • En La Nave 3.0 participaron 397 artistas. FOTO: Cortesía ICPA
    En La Nave 3.0 participaron 397 artistas. FOTO: Cortesía ICPA
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La Nave, el estudio de grabación rodante del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), recorrió en 2025 el departamento en busca de los talentos musicales emergentes que esconde cada subregión. Desde que comenzó a andar por tierras antioqueñas a finales de 2024, más de 1.700 personas han participado de este espacio que les da la oportunidad de grabar su primer sencillo musical.

Lea: En Antioquia hay más de 8.700 artistas y gestores culturales

“Desde la Gobernación de Antioquia apostamos con convicción por el talento de nuestros artistas. La Nave 3.0 es la prueba de que, en cada subregión, hay talento de talla mundial esperando una oportunidad. Cuando invertimos en nuestros músicos con seriedad y les abrimos puertas en la industria, ellos responden con excelencia y nos representan en los escenarios más importantes del país y del mundo”, asegura Roberto Rave, director del ICPA.

La Nave 3.0 fue la más reciente edición de este programa. Frente a jurados de compañías de la industria como Billboard, Virgin Music y Sony Music Publishing, y cantantes como Landa Freak, Joaquín Guiller y Luis Miguel Fuentes, 397 cantantes audicionaron para cumplir el sueño de grabar su primera canción en el estudio. Finalmente, 30 de ellos fueron seleccionados para trabajar en sus proyectos musicales junto a reconocidos productores del gremio.

Entre los artistas que hicieron parte de La Nave se destacan varios. Jhon Ferney Pulgarín, un joven de Ebejicó cuyo nombre artístico es Punto a Punto, firmó un contrato con Sony Music Publishing luego de su participación en esta iniciativa. Alvarito La Voz, del Urabá, fue uno de los cantantes que se presentó en los Premios Heat, los cuales se realizaron por primera vez en Medellín en mayo de 2025.

Y la marca de autos Volkswagen USA eligió a Cami Sanabria para grabar el videoclip Lighter, el cual hace parte de la iniciativa Rayo, con la que J Balvin y su fundación buscan impulsar los nuevos talentos musicales latinos.

Le puede interesar: Dos colombianos, entre ganadores de Fundación Latin Grammy por su aporte a preservación del vallenato

En 2025, el estudio rodante visitó las nueve subregiones del departamento. Además de permitirles a los participantes grabar su primer sencillo, estos pudieron publicarlo en plataformas como Spotify y YouTube Music, contar con la asesoría de diferentes expertos de la industria y participar en eventos locales.

Este jueves, a las 7:00 de la noche, será el concierto de cierre de la tercera edición de La Nave en el Teatro Metropolitano. Gran Concierto de la Gratitud es el nombre del evento, donde los participantes compartirán escenario con la nueva Orquesta Departamental de Antioquia, y el invitado especial será el cantante de salsa, Yuri Buenaventura.

La Nave 4.0 abrirá su convocatoria en enero de 2026. Si quiere participar debe estar atento a www.culturantioquia.gov.co o a las redes sociales oficiales de La Nave.

Temas recomendados

Cultura
Música
Gobernación de Antioquia
Cantantes
grabación
ICPA
Antioquia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida