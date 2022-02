Ese boom, que no es nuevo y comenzó hace unos 12 años, está en su punto más alto: el género trascendió fronteras y las canciones ya suenan en Ecuador, Venezuela, Perú, Costa Rica, Guatemala y Honduras, además del público latino de Estados Unidos y España. “Hoy en Colombia, supera en número de conciertos, de lejos, a cualquier otro género”, expresa Yohan Usuga, productor de artistas como Marbelle y Pipe Bueno.

Los cantantes de música popular son las estrellas invitadas a la mayoría de conciertos y ferias que se hacen en el país, y ahora además son protagonistas de la televisión. En Yo me llamo , el programa más visto en Colombia, con un promedio de rating de 13 puntos, Yeison Jiménez hace parte del jurado, al lado de Amparo Grisales y César Escola, mientras que la telenovela con más rating está basada en la vida de Arelys Henao, la Reina de la música popular.

El giro

En los últimos 15 años, los cantantes de música popular pasaron de tocar en las ferias de los pueblos (aún lo siguen haciendo) a llevar sus interpretaciones a los escenarios de los grandes premios internacionales, tal y como sucedió con Yeison Jiménez en 2020 que fue invitado a presentar un premio en los Grammy Latino. Ahora sus artistas son portadas en la revistas de farándula y sus videos se ven en canales internacionales como HTV o VH1.

“El gran cambio se dio a partir de la aparición de Pipe Bueno, que cambia paradigmas del género en cuanto a imagen, forma de hacer música (con letras que venían del vallenato) y la producción de videos, características que sumado a su juventud (debutó a los 15 años) ayudó a que mucho público joven, que veía la música popular como exclusiva de pueblo, ferias y cantinas, se entusiasmara”, relata Usaga.

Publicidad

Tras él aparecieron nombres jóvenes como los de Yeison Jiménez, Alzate, John Alex Castaño, Alan Ramírez, Alexis Escobar, Paola Jara o Francy, que terminaron por fortalecer el género.

Todos ellos, incluido Pipe, recogieron lo que ya habían sembrado localmente Darío Gómez, el Charrito Negro, Luis Alberto Posada y Arelys Henao, entre otros.

Usuga destaca además que hoy la calidad de las producciones, tanto en audio como en video es alta, tanto así que en Medellín hay estudios de tanta calidad que los artistas mexicanos están viniendo hasta la ciudad para grabar sus álbumes y sencillos.

Publicidad

Los mexicanos y el reguetón

Este fenómeno no es exclusivo de la música regional colombiana, también sucede en México, que tras la aparición de Christian Nodal, Banda MX o el grupo Forme, se está viviendo un resurgimiento y renovación gracias A “propuestas frescas QUE han llegado a los jóvenes, que no conocían o no se acercaban al género”, explica Agudelo.

Tanto en México como en Colombia, el género urbano ha sido fundamental para el resurgimiento de la música regional. “Hay feeling entre lo popular y lo urbano, tal vez el primero que se arriesgó con fusiones fue Pasabordo con canciones como Devuélveme la vida o Ya para qué, con composiciones que vienen de lo urbano”, recuerda Agudelo, que cita el remix Soy el diablo, de Natanael Cano con Bad Bunny, y el éxito 200 copas de Karol G, con letras y sonidos muy propios de lo popular.