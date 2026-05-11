Los Beatles tendrán museo en Londres, Paul McCartney lo lidera

El primer museo dedicado a los Beatles en Londres abrirá en el número 3 de la calle Savile Row, un edificio donde la banda de Liverpool grabó el álbum ‘Let It Be’ y dio su último concierto, anunció este lunes Paul McCartney.

En este edificio, distribuido en siete niveles, en el barrio de Mayfair, en el centro de Londres, los fans de los Beatles podrán acceder a archivos inéditos, exposiciones temporales y un comercio.

Sus seguidores también podrán visitar la reconstrucción del estudio donde el grupo grabó Let It Be, publicado en 1970, así como la azotea en la que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron su última actuación pública, el 30 de enero de 1969.

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Los visitantes podrán revivir el concierto, popularizado recientemente por la serie documental Get Back, del director neozelandés Peter Jackson.