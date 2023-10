Tras vender todas la boletas de su concierto en Bogotá, Luca Bocci y su banda viene a presentarse a Medellín por primera vez. “Estoy enamorado de Colombia, acabo de llegar y ya me quiero quedar a vivir acá”.

En la música hay una fuerza latina que cada vez se consolida más, “me encanta ver las versatilidades, sus cosas y sus caras típicas. Latinoamérica tiene un power, está es la nueva tierra.”

Aunque no es la última fecha, Medellín fue la fecha que más les costó cerrar de toda la gira, sin embargo, será la primera presentación que muestra su nuevo disco “Paraíso Corazón”. “He venido con músicos de calidad, trabajamos muy duro para poder sonar como nos gusta sonar y poder hacer el arte que nos hacer”.

¿Qué tiene este nuevo disco?

“Es como un volumen tres, como si fuese una trilogía de Ahora y No Pierdas la Simpleza, siento que todos mis discos están unidos, que son mis veintis y el crisol de emociones y experiencias que la vida me fue mostrando y quizás, estoy cerrando ese ciclo, para empezar uno nuevo que todavía no sé bien cuál es. Un punto bueno en este disco tengo una colaboración con Vera Spinetta, que es muy amiga y he tenido el placer de conocer a su familia”.

¿Qué conoces de Medellín?

“Mis amigos que han venido a tocar a Medellín, todos me dijeron que acá fue la mejor fecha, entonces, bueno, hay que hacer Medellín. Además, lo conozco por el reguetón, por J Balvin, Maluma y Crudo. A Crudo lo admiró muchísimo, es un beatmaker muy duro y un rapper que me encanta, ¡Me voló la cabeza! Esta es una ciudad que vale la pena venir, es para estar un mes y solo llevo unas horas”.