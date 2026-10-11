La Pestilencia se despedirá de los escenarios en Medellín tras 40 años de carrera

La Pestilencia se despide, pero lo que parece que se va con ellos es una forma de hacer música. La banda, un referente indiscutible de los sonidos pesados en Colombia, empezó hace 40 años, antes de las plataformas y las redes sociales, en una época marcada por el horror y la desesperanza. Ese era el motor de la música, dice Dilson, líder de la banda.

—No era un tema de noticias, realmente caminabas sobre la muerte, sobre la desesperanza, ¿a quién no le tocó ver un muchacho abaleado en la esquina de la casa? Caminabas pensando: “¿qué va a ser de mí en el futuro? No hay futuro” —recuerda Dilson, en el lobby de un hotel en Medellín.

Lea: La pelea por llamarse Ekhymosis: ¿por qué dos bandas de rock reclaman hoy su nombre?

—Toda esa generación se empezó a identificar muchísimo con las letras de la banda, yo recuerdo que en mi colegio hasta los pelaos fresas (gomelos) cantaban las canciones porque se identificaban con todo lo que estaba pasando en el país, el dolor, la violencia, todo eso está narrado en las canciones. La Pestilencia es la historia del país, dice Carlos Marín, guitarrista de la banda, sentado en frente.

En 1989 publicaron su primer disco, La Muerte Un Compromiso De Todos. “Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido, en este mundo, que está perdido”, dice la primera canción La Ciencia de la Autodestrucción.

Le siguió Las Nuevas Aventuras De... La Pestilencia (1993), El Amarillista (1997), Balística (2000), Productos Desaparecidos (2005), Paranormal (2011) y País de Titulares (2018). Hay un disco en proceso, la música está lista, las letras todavía no.