Asimismo, en “Rich Men North of Richmond” enuncia las diferencias entre el sur y el centro rurales y conservadores y las ciudades del este y oeste progresistas.

“Viviendo en el nuevo mundo / Con un alma vieja / Estos hombres ricos al norte de Richmond / El Señor sabe que quieren tener todo el control / Quieren saber qué es lo que piensas, quieren saber qué haces / Y ellos creen que no lo sabes, pero yo sé que sí / Porque tus dólares son una mierda y tienen impuestos sin sentido / Por los hombres ricos al norte de Richmond”, dice una de las estrofas de la canción.

Oliver Anthony en realidad se llama Christopher Anthony Lunsford. Su nombre artístico se lo puso en honor a su abuelo Oliver Anthony.

En una extensa publicación en su perfil de Facebook, Anthony dio una respuesta a los más de 50.000 mensajes que ha recibido tras su éxito. “La gente en la industria de la música me miran en blanco cuando rechazo las ofertas de 8 millones de dólares. No quiero 6 autobuses turísticos, 15 remolques de tractor y un jet. No quiero hacer espectáculos en estadios, no quiero estar en el centro de atención”, escribió.