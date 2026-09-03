Jorge Drexler revela los secretos de Taracá: “Componer es estar frustrado con mucho de la vida”

Frente a su computadora y sosteniendo una taza de café, Jorge Drexler se queda un par de segundos pensando sobre la duda. No una precisa, específica, un “¿qué te inspiró?” o “¿cómo escribiste esto?”, sino acerca del interrogante en sí mismo, ese que a veces le nubla la mente, que en la noche lo hace girar en la cama y le roba minutos de sueño.
Desde marzo, mes en el que estrenó Taracá —cuyo título es un juego lingüístico de “estar acá”—, su decimoquinto álbum de estudio, no ha dejado de ser interrogado —y, por ende, de responder— por su origen uruguayo, su ascendencia polaca, su nacionalidad española y su condición migrante.
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Eso se debe al puente transnacional y generacional que es el disco, en el que, solo por poner un ejemplo, el candombe tiene una línea especial en las partituras, ese género musical profundamente uruguayo que llegó al país sudamericano en los barcos que traían a los africanos esclavizados.
Pero los meses tras el lanzamiento es poco lo que ha dicho Drexler, médico de profesión, sobre los interrogantes de este trabajo musical, que tiene una tercera parte de canciones tituladas por preguntas, una decena más ocultas entre letras y que es el producto de más de dos décadas de carrera, en los que la duda y la certeza han sido cruciales porque, como dice él mismo, más que cantar y componer, su verdadero trabajo es pensar.