Jesse & Joy: mánager revela por qué Jesse se alejó y confirma que “pidió un tiempo”

La separación de Jesse & Joy tomó un nuevo rumbo después de las declaraciones de Sergio Gabriel, mánager del dúo mexicano, quien explicó qué ocurrió tras el anuncio de Jesse Huerta sobre su salida de la agrupación. El pasado 16 de septiembre, Jesse comunicó que se alejaba del proyecto musical. Una semana después, Joy Huerta anunció que continuaría con los compromisos de la agrupación, lo que generó dudas sobre la relación entre los hermanos y el futuro del dúo. En una conversación telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Sergio Gabriel fue consultado directamente sobre la situación. Según relató el comunicador, el representante explicó que Jesse “pidió un tiempo” y que Joy seguiría adelante con las presentaciones que ya estaban programadas.

“Bueno es que él pidió un tiempo y ella va a continuar con los conciertos”, señaló el mánager durante la llamada. La explicación entregada por Sergio Gabriel sitúa la decisión de Jesse como una pausa en las actividades del proyecto musical. Sin embargo, el representante no entregó mayores detalles sobre las razones que llevaron al cantante a solicitar ese tiempo. En contexto: Jesse & Joy se separan tras 21 años: Joy revela entre lágrimas su desconcierto por la decisión de su hermano

Jesse y Joy viajaron juntos a Bolivia

Las declaraciones del mánager también coincidieron con una aparición pública de los hermanos. El miércoles 24 de septiembre, Jesse y Joy fueron vistos juntos en el aeropuerto de Bolivia, país al que viajaron para cumplir con una presentación en el Sonillum Arena. A su llegada, ninguno de los dos ofreció declaraciones sobre la situación que atraviesa el dúo. No obstante, ambos aparecieron juntos y sonrientes antes de continuar con su agenda. La presencia de Jesse en el viaje también coincide con lo dicho previamente por Sergio Gabriel, quien durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante aseguró que se encontraba junto a los dos hermanos. “La verdad es esa Gustavo, aquí vienen junto a mí. Vamos a Bolivia, estoy sentado junto a ellos”, afirmó el representante.

Trayectoria musical de Jesse & Joy

Jesse & Joy comenzó su trayectoria musical en 2005, aunque los hermanos habían empezado a escribir canciones juntos en 2001. Ese mismo año firmaron con Warner Music Latina y realizaron su debut en el Teletón junto a Sin Bandera. En 2006 publicaron su primer álbum, Esta es mi vida, producción que incluyó “Espacio Sideral”, una de las canciones que impulsó el inicio de su carrera discográfica. Le puede interesar: Esta es la lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento, según Billboard Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con el paso de los años, el dúo consiguió reconocimiento con canciones como “¡Corre!”, “La de la mala suerte” y “Llorar”. Durante sus 21 años de trayectoria, Jesse & Joy obtuvo un Premio Grammy y seis Premios Latin Grammy.

Jesse Huerta, nacido el 21 de enero de 1982, se desempeña como compositor y músico, además de tocar instrumentos como guitarra, piano y batería. Joy Huerta, nacida el 20 de junio de 1986, es la voz principal del proyecto y también participa en la composición y toca la guitarra. Por ahora, la explicación pública del mánager es que Jesse solicitó un tiempo, mientras Joy mantiene los compromisos musicales del dúo. La aparición de ambos juntos en Bolivia ocurrió pocos días después de los anuncios sobre el futuro de la agrupación.

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