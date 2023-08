“Dentro del hardcore que nosotros hacemos se empiezan a alinear varias cosas, una búsqueda de sentido en la vida, ser positivo, contrarrestar adversidades... en la música de Grito hay vivencias no solo mías como compositor, sino sino de mucha gente que me cuenta cosas y que nos escribe sobre el impacto que nuestras canciones han tenido en sus vidas”.

Hablemos de Ocho, el disco que acaban de publicar, ¿que motivó este álbum?

“El tema de la pandemia fue fundamental, más que todo la post pandemia porque, parce, nos liberaron de esta mierda, hay que seguir y hay que hacer algo y hay que meterle la ficha. Eso creo que alimentó las ganas. Es una mezcla de todo eso que pasó y que fuimos, porque este disco lo empezamos a hacer hace tres años. Ese fue el impulso inicial. Pero también los cambios en la banda, eso hace que se replanteen un montón de cosas...”

Eso tiene mucho que ver con esa idea del número 8...

“El número 8 tiene unos significados muy tesos: el infinito reflejado, el fin y el comienzo de los ciclos, en fin. El disco tiene una interpretación conceptual muy bacana. A nosotros nos gusta integrar desde hace mucho tiempo a artistas que se sumen y plasmen sus ideas. Son personas que están asociadas también con Grito. La carátula la diseñó Víctor Ortíz (conocido en el rap como Vic Deal y en el diseño como Inconblast). Este es el primer trabajo que publicamos en formato vinilo y va a ser más una pieza de arte coleccionable que va a tener una carga muy bacana de diseño con aportes de diferentes ilustradores”.

Cómo es el proceso creativo a la hora de hacer la música...

“Nosotros lo que hacemos es que nos reunimos a ensayar y vamos proponiendo ideas, más que todo riff de guitarra, todo parte en las cuerdas, en empezar sobre una base aunque también hay veces que llevan casi que una estructura de una canción, es decir, estoy haciendo esto que como lo escuchan y empieza la composición en conjunto esto me gusta, esto no me gusta, ve y que tal si le metemos eso, entonces empiezan las opiniones y se hace la música, se estructura una música y se van haciendo ajustes. Siempre tarareo encima de la música, como me imagino la métrica de la canción y luego escribo buscando siempre sonoridad en las letras”.