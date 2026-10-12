Festival Altavoz 2026 cerró con 59 bandas y oportunidades para la música local

Con un día lluvioso terminó la edición 23 del Festival Internacional Altavoz, que reunió a 59 bandas nacionales e internacionales durante este fin de semana.
En el evento gratuito, organizado por la Alcaldía de Medellín, se espera que se haya superado la cifra de asistentes del año pasado, cuando 60.000 personas cantaron y bailaron al ritmo del rock, el metal, el punk, el reggae y la música alternativa.
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Hoy se conocerá el balance. Este lunes, Altavoz cerró el Escenario Altavoz, en el Estadio Cincuentenario, y el Escenario Late más fuerte, en el Parque Norte, con Possessed, grupo estadounidense considerado como “el padre del death metal” y uno de los grandes nombres de esta edición, y Hialina, banda de metalcore creada en Medellín.
Dos de los shows destacados fueron el de La Mosca, la banda argentina que el domingo interpretó éxitos como Para no verte más y Te quiero comer la boca, y el de La Pestilencia, el grupo bogotano dirigido por Dilson Díaz que se está despidiendo de los escenarios tras 40 años de carrera artística.
Como ocurre cada año, la presencia de agrupaciones locales es uno de los detalles más relevantes del festival. En esta ocasión, la programación contó con 37 bandas de Medellín, seleccionadas a través de convocatoria pública y del programa PP Cultura.