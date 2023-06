Así suena el vallenato Felipe Peláez cantando rancheras

El músico, que lleva 18 años de carrera musical, habló con EL COLOMBIANO acerca de esta faceta y su nuevo disco.

¿Cómo asumió este reto de hacer rancheras y música popular?

“Yo tenía la idea desde hace varios años, solo que no había podido concretarlo. Yo creo que una de las cosas que me quedaron más claras después del confinamiento era ponerle el chulito a todos esos pendientes y este álbum hace parte de eso. Yo lo tenía preparado, hice por ahí unos cuantos ensayos, incluso cuando hicimos el concierto virtual en pandemia me atreví, canté como cinco rancheras con un mariachi, me encantó y a la gente le gustó.

Así que me asesoré con un gran equipo de trabajo e hicimos este nuevo trabajo con nueve canciones y un cover de Juan Gabriel, adaptamos dos vallenatos a la ranchera que casaron muy bien y también trabajamos con material inédito.

El vallenato y la ranchera son dos géneros que no son tan ajenos como uno creería. Son muy sentimentales, son muy del corazón, muy arraigados”.

¿Cuáles fueron esos grandes retos interpretativos?

“Aprendí primero a conocer el género, a analizarlo, estudiarlo e indagar, por eso me asesoré y aprendí a delegar cosas que casi nunca hago. Para la cantada también traje a un gran amigo que canta ranchera para que me dirigiera y me metiera en la onda?

¿Se puso el traje de charro mexicano?

“No me lo puse, eso quedó pendiente, en cualquier momento me lo pongo, será cuando empecemos a hacer shows en vivo”.

¿Cómo fue el trabajo al lado de Jessi Uribe?

“Con Jessi somos amigos de hace rato, y con Paola (Jara) ni se diga, todos somos un gran grupo de amigos. La canción la escuchó Jessi acá en el estudio de mi casa y se enamoró de ella tras un par de tequilas y salió este bello trabajo”.

¿Acaba de llegar de gira por Estados Unidos, qué sigue...?

“Seguimos trabajando, voy a tener un pequeño receso, me voy a dar unas vacaciones con la familia para luego continuar trabajando, luego iremos de gira a Venezuela, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina y también estaremos en México, vamos a darle mucha fuerza a la promoción del álbum. Para finalizar el año estaremos sacando otro disco, que será sinfónico”.

¿Ya se está hablando de la Feria de las Flores, lo vamos a ver en escena?

“Yo creo que sí, hay por lo menos la posibilidad de un par de negociaciones que estamos concretando, Dios quiera que se den las cosas, porque para mí siempre va a ser lo más especial del mundo cantar aquí en mi casa, que es Medellín”.