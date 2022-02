Farruko pidió perdón por las letras de sus canciones

El cantante puertorriqueño de música urbana Farruko pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó este fin de semana controversia en redes sociales.

"Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso", dijo el artista durante su actuación en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon con "una misa".

Durante el concierto, sonó su famosa canción Pepas (2021), que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón", afirmó, según el video difundido por el empresario musical José "Pompi" Vallejo, de Mr&Mrs Entertainment.