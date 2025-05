El alcalde Federico Gutiérrez denuncia que fue agredido por jóvenes en una universidad: “están organizados para generar violencia”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció públicamente una agresión que sufrió durante la noche de este viernes 23 de mayo en las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, cuando acompañaba a uno de sus hijos a un partido de fútbol.

Según relató el mandatario, fue atacado e insultado por un grupo de jóvenes encapuchados.

“Resulta que estando allí, porque estaba allí como padre de familia que soy, padre de dos hijos, y fui a acompañar a uno de mis hijos a un partido de fútbol que tenía en la cancha de la institución. Unas pocas personas que se tapaban la cara me empezaron a agredir, a atacar e insultar. Y cuando otros papás que estaban acompañando a sus niños les dijeron que nos dejaran tranquilos, que solo queríamos ver el partido de nuestros hijos, empezaron también a agredirlos y a gritarles e insultarlos a ellos”, contó el alcalde a través de un video.

“Esto no es gratuito, ni es espontáneo. Como si fuera poco, estos pocos cobardes, que además no son capaces de dar la cara, empezaron a convocar a través de redes a otras personas seguramente ligadas a la llamada primera línea para hacer más y aumentar la agresión en nuestra contra. Miren, están organizados para generar violencia. Hoy me querían sacar a mí de una institución pública, de una universidad pública. Mañana entonces nos van a querer sacar de las ciudades y del país”, agregó.

Por este hecho, el alcalde responsabilizó al presidente Gustavo Petro. “Esta es la consecuencia del odio que genera usted, presidente Petro, con sus palabras. Hoy con ese odio causa tanta violencia como la que causó cuando era guerrillero. No solo pone en riesgo nuestra integridad, sino la de nuestras familias. Miren, mi mensaje es claro, no a la violencia, no al odio. Esa minoría solo por ser violenta no se puede creer dueña ni de las universidades ni del estado ni del país. Hoy fui yo, mañana puede ser cualquier otra persona, pero no nos dejemos coger ventaja. Hay que unirnos y no permitir que nos metan miedo porque eso es lo que ellos quieren. Ellos claramente están listos para incendiar el país. Nosotros tenemos que estar listos para cuidarlo”, concluyó.