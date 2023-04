“Gracias a la plancha mi música sigue viva”: Daniela Romo, lista para su concierto en Medellín

“Me siento emocionada y feliz y te repito, agradecida porque es mucha vida, es mucho tiempo, es mucha geografía recorrida, pero finalmente hay veces que la vida nos da la oportunidad de hacer estas cosas y eso es lo que quiero ir, a agradecer personalmente, que sobre todo en Colombia el público me ha mantenido vigente. Viajas a través del trabajo y de las pantallas y de muchas cosas, pero ahora, pues gozarlo personalmente y yo espero hacer gozar a la gente también y ese es realmente mi propósito. Porque pues esto, a lo que vamos a Medellín es a un festejo, a una fiesta, es un aniversario, me alegra muchísimo tener esta oportunidad”.

“En Medellín siempre fui a hacer cosas de televisión y de otras cosas, pero sí, en vivo no había cantado. Y me alegra muchísimo hacerlo ahora”.

¿Qué tan importante ha sido Colombia para la carrera de Daniela Romo? “Colombia, no solamente para mi carrera, Colombia significa para México muchas cosas y para los que somos mexicanos. Tenemos muchas similitudes y cosas que nos unen. Para mí significa el agradecimiento porque me hayan abierto siempre las puertas en Colombia, tanto en Medellín como en Bogotá, en Cartagena, en tantas partes. Llenarme yo los ojos de esa belleza, llenarme mis oídos de la forma en que ustedes hablan el castellano, llenarme de autores maravillosos, que yo soy una lectora que me gusta mucho leer (Gabriel García Márquez, por ejemplo). Lo colombiano nos asemeja, nos identifica, es como un poco sentirse parte de y ahorita significa mucho más el poder volver físicamente, porque uno se lleva en su corazón muchas cosas y en su mente siempre existen los recuerdos y las memorias de todo lo que hace uno en un sitio. Cuando uno se siente acogida, abrazada, cobijada, pues eso es algo que ahora voy de vuelta, me apersono y lo que quiero es agradecer ese cobijo que me han dado siempre, y ese espacio que han dado a mis canciones y a mi trabajo como actriz, me hace muy feliz”.

¿Y que va a traer Daniela Romo para este concierto?

“Lo primero que voy a llevar es alegría, la emoción de mis canciones, de las canciones que ustedes conocen y que, como siempre les digo, gracias a plancha y a las mujeres y quienes siguen la música de plancha y a todo eso, esas canciones han continuado cantándose y la gente las ha hecho vivas. Voy a ir a gozar yo y a gozar con la gente y que la gente las cante y vaya, no hay ninguna otra cosa, ninguna pretensión, si no qué bueno que hay un pretexto de una fiesta para poder ir a cantar con Colombia, con los amigos en Medellín. Qué bueno estar en La Macarena y qué bueno cantar también con artistas como Emmanuel, por ejemplo.

A veces lo que uno va haciendo en el recorrido del camino, es hacer esas remembranzas de cuando fuimos felices o éramos mejores o éramos más jóvenes, en fin, es siempre como un rememorar y recuperar cosas del pasado que todos hemos vivido algún momento, esa es la magia de la música, tiene eso, nos conecta increíblemente”.

¿Se demora en conciliar el sueño después de un concierto?

“No es tan fácil, se queda uno sobreexcitado, emocionado, es mucha la adrenalina que va corriendo por el cuerpo, es difícil, pero en el momento en que me duermo te digo: despiértame si eres capaz”.

¿Qué rutina tiene antes de un concierto?

“Bueno, mi rutina en general siempre es tratar de meditar, de concentrarme, de repasar mentalmente cuáles son las canciones, letras. Vocalizar, respirar, hacer algunos ejercicios físicos, de estiramiento, etcétera, para no lastimarte, no doblarte alguna cosa, que sobre todo uno que ya está mayor, ¿verdad? Ya es uno más ‘fragililla’. Entonces, hago ejercicio físico, vocalizo varias veces y tiene que ser en los tiempos que me gusta para estar lista, entonces calentar la voz y concentrarme y de repente decir, abraza, sé feliz y que salga el aire: inspiro y después a expirar y a recibir eso que conlleva hasta la espiritualidad, es un acto sagrado, es un acto de fe”.

¿La canción qué más le piden y que nunca puede dejar de cantar en un concierto?

“La verdad son varias. Mira, en Colombia ya sé que la Pobre secretaria no me puede faltar, no puede faltar Celos, no puede faltar De mi enamórate, y todo eso lo sé gracias a las de la plancha”.