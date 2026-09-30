Ekhymosis rechaza que Xmosis El Origen use el nombre original de la banda: “No consideramos apropiado”

Ekhymosis, la agrupación creada en 2012 con el mismo nombre de la que fue fundada en los años ochenta, respondió públicamente al comunicado de Xmosis El Origen, en el que anunció la recuperación de su denominación original.

El grupo, que lleva más de una década lanzando música y realizando conciertos bajo ese nombre, manifestó su rechazo a la decisión de los tres fundadores originales de retomar la denominación.

Contexto: Xmosis El Origen vuelve a llamarse Ekhymosis: ¿por qué recuperó el nombre original?

“Consideramos que no es apropiado que se presenten públicamente como una misma agrupación proyectos diferentes que utilizan o pretenden utilizar el nombre EKHYMOSIS, o denominaciones que puedan generar confusión sobre su identidad y origen”, dice el comunicado publicado este martes en su cuenta oficial de Instagram.

Las declaraciones se conocieron horas después de que Xmosis El Origen anunciara también en sus redes sociales que “a partir de la fecha, la banda retoma de manera formal y definitiva el nombre Ekhymosis, honrando la historia, la identidad y el legado que dieron origen a este proyecto musical”.

Xmosis El Origen está conformada por el guitarrista Toby Tobón, el baterista José Lopera, el bajista Andy García —los tres exintegrantes de la agrupación de rock fundada en 1988 junto al cantante Juanes— y el cantante Sebastián Yepes.