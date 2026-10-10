La pelea por llamarse Ekhymosis: ¿por qué dos bandas de rock reclaman hoy su nombre?

El pasado 29 de septiembre, la banda X-mosis, el origen (integrada por tres integrantes de Ekhymosis de los noventa: Andrés García “Andy”, José Lopera y Fernando “Toby” Tobón, junto a Sebastián Yepes como nuevo vocalista) anunciaba en un comunicado que serían reconocidos nuevamente con su nombre original: “A partir de la fecha, la banda retoma de manera formal y definitiva el nombre Ekhymosis, honrando la historia, la identidad y el legado que dieron origen a este proyecto musical”.
El comunicado dice: “Nuestro bajista y miembro fundador, Andrés García, es propietario de los derechos de la marca Ekhymosis –25%–, condición que respalda plenamente el uso del nombre por parte de la agrupación para presentaciones en vivo, producciones discográficas y comunicaciones oficiales”.
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Un día después, el 30 de septiembre, los integrantes de la segunda banda Ekhymosis, dueños del 75% de la marca (Mauricio Estrada, James Agudelo y Felipe Manrique), aclararon en redes sociales que Ekhymosis está registrada como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que actualmente los derechos sobre esta les corresponden.
“Por respeto a nuestros seguidores, a la historia de la banda y al marco legal colombiano, no consideramos apropiado que se presenten públicamente con una misma agrupación proyectos diferentes que utilizan o pretenden utilizar el nombre de Ekhymosis, o denominaciones que puedan generar confusión sobre su identidad y origen, además de generarse perjuicios en los consumidores colombianos de la música, quienes a raíz de todo este revuelo mediático, manifiestan su confusión en redes sociales”.
En resumen, dos bandas reclaman el uso de la marca Ekhymosis.