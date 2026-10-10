La pelea por llamarse Ekhymosis: ¿por qué dos bandas de rock reclaman hoy su nombre?

El pasado 29 de septiembre, la banda X-mosis, el origen (integrada por tres integrantes de Ekhymosis de los noventa: Andrés García “Andy”, José Lopera y Fernando “Toby” Tobón, junto a Sebastián Yepes como nuevo vocalista) anunciaba en un comunicado que serían reconocidos nuevamente con su nombre original: “A partir de la fecha, la banda retoma de manera formal y definitiva el nombre Ekhymosis, honrando la historia, la identidad y el legado que dieron origen a este proyecto musical”. El comunicado dice: “Nuestro bajista y miembro fundador, Andrés García, es propietario de los derechos de la marca Ekhymosis –25%–, condición que respalda plenamente el uso del nombre por parte de la agrupación para presentaciones en vivo, producciones discográficas y comunicaciones oficiales”. Lea: Niko Arias: del rap al reguetón en Altavoz Un día después, el 30 de septiembre, los integrantes de la segunda banda Ekhymosis, dueños del 75% de la marca (Mauricio Estrada, James Agudelo y Felipe Manrique), aclararon en redes sociales que Ekhymosis está registrada como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que actualmente los derechos sobre esta les corresponden. “Por respeto a nuestros seguidores, a la historia de la banda y al marco legal colombiano, no consideramos apropiado que se presenten públicamente con una misma agrupación proyectos diferentes que utilizan o pretenden utilizar el nombre de Ekhymosis, o denominaciones que puedan generar confusión sobre su identidad y origen, además de generarse perjuicios en los consumidores colombianos de la música, quienes a raíz de todo este revuelo mediático, manifiestan su confusión en redes sociales”. En resumen, dos bandas reclaman el uso de la marca Ekhymosis.

El comienzo de la banda en 1988

Juanes y Andy se conocieron cuando una guitarra necesitaba reparación y empezaron a tocar juntos. El nombre Ekhymosis surgió en 1988, cuando ambos eran adolescentes en Medellín. Había un tercer integrante: Esteban Mora.

Andy encontró la palabra en un libro de medicina forense. Equimosis es el término médico para un moretón o hematoma. Todos aceptaron el nombre. Según le dijo Andy a EL COLOMBIANO, él diseñó el logo clásico de la agrupación. La idea era formar una banda de metal, género que todos compartían. Alex Oquendo se unió al proyecto como vocalista. Años después llegó José Uribe, Oquendo salió y Juanes pasó a ser el vocalista. Esa etapa dejó los discos De rodillas (EP, 1991), Niño gigante (1993), Ciudad Pacífico (1994), Amor Bilingüe (1995), Ekhymosis Unplugged (1996) y el álbum Ekhymosis en (1997). El grupo pasó del metal al rock pop, y esa transición lo convirtió en una de las bandas de referencia del rock nacional. En 1996, Andy y Juanes solicitaron ante la SIC el registro de la marca Ekhymosis. El 28 de enero de 1997, mediante la resolución 001645, la entidad les concedió el registro nominativo por diez años. Ese mismo año la banda se disolvió y Juanes dejó el grupo para iniciar una carrera como solista. Durante la época noventera se habían sumado Fernando “Toby” Tobón en la guitarra y José Lopera en la batería. La marca siguió registrada a nombre de ambos hasta 2007, cuando no se renovó. Estuvo sin renovación durante cinco años. Ahí aparecen los actuales integrantes.

Nuevo registro en 2012

En 2012, Andy decidió desempolvar el proyecto para regresar a las raíces metaleras del grupo. “Empecé a organizar el repertorio, pero no con el ánimo de rearmar Ekhymosis. Invité unos músicos para una parranda y terminó siendo una parranda en serio. Y pensamos retomar el nombre otra vez”. Mauricio Estrada (baterista y director ejecutivo de la alineación actual) cuenta que fue en ese año en que supo del regreso de Ekhymosis: “Recibí una invitación para audicionar a este proyecto que lideraba Andy García y me pareció muy chévere. Y entré como baterista”. A esa alineación ingresaron también Santiago Mora en la guitarra y Santiago Giraldo en la voz. “Y con ellos empezamos a ver que estaba sonando muy bien, con Andy García como líder”. Según Mauricio, Andy quería revivir el Ekhymosis metalero del 88 y contó con el aval de Juanes, en un correo. Estrada explica que fue idea de Santiago Mora, al ver que el proyecto estaba andando bien, “de hacer todo como debía ser” y además de trabajar en música nueva querían registrar la marca entre todos, “porque la marca estaba muerta, no existía desde el 2007 cuando se había vencido la renovación”. Andy García, Santiago Giraldo, Santiago Mora, Oscar Osorio y Mauricio Estrada enviaron la solicitud de registro de la marca Ekhymosis en 2012 ante la SIC y esta les fue concedida en la resolución 10358 del 18 de marzo de 2013. Como no se especifica en el documento el porcentaje de participación se da por hecho -según consultó EL COLOMBIANO con un abogado especialista en este tema- que se divide entre partes iguales, es decir, cada uno es dueño del 20 % de la marca Ekhymosis.

“Yo pude haberlo registrado a mi nombre, solamente, pero en el afán de la confianza, y de darles el peso para trabajar conjuntamente se hizo el registro así, pero ni así trabajaban”, afirmó Andy a EL COLOMBIANO. “No lloremos sobre la leche derramada”, añade José Lopera en esta conversación, “ya estuvo hecho, sigamos adelante, Andy tuvo sus razones y nadie está para juzgar eso”, detalló. Mauricio argumenta que sí trabajaron e incluso desde ese año comenzaron a salir a conciertos como el de un festival que hicieron en el Teatro al aire libre Los Cristales de Cali en diciembre de 2012 que fue el relanzamiento oficial de la banda. Ahí, en ese momento, Ekhymosis cantaba las canciones de Niño Gigante para atrás, tocaban el repertorio más metalero del grupo. En esa época todos eran amigos, o por lo menos así lo cuenta Mauricio, quien detalla como el 4 de mayo del 2013 en Medellín realizaron un concierto de relanzamiento, en el Teatro Matacandelas. “Ahí invitamos a José Lopera, que era amigo mío y al cantante de Perseo, Édgar Roldán”.

Varios integrantes

Con el pasar de los años los integrantes de ese Ekhymosis fueron cambiando, es decir, hubo un momento en el que Santiago Giraldo se fue a vivir a Londres, también Santiago Mora y Oscar Osorio salieron de la banda. Todo esto se da en medio de grabaciones nuevas del álbum del grupo llamado Paz con cadenas, publicado bajo el sello Codiscos en 2016 y que tiene 13 canciones. A la banda llegaron entonces Felipe Manrique, James Agudelo y Luis Duqueiro. Luego en la Pandemia se va Luis y llega en la voz Daniel Zapata. Le puede interesar: Perseo, el mito que rugió en la cumbre del rock paisa Según Mauricio, los integrantes salientes cedieron sus derechos a los nuevos y ahí el registro de marca cambió a Andy García, Mauricio Estrada, Felipe Manrique y James Agudelo, ahora cuatro nombres, cada uno con el 25%. Esa transferencia de Signo Distintivo reposa en la SIC con el número de certificado 470229.

Comienzan los desacuerdos

Mauricio cuenta que en Pasto tocaron en 2017 y les pidieron las canciones viejas, “Andy siempre estuvo muy reacio y quiso cantar siempre lo que fue la base de Ekhymosis, lo metal, su etapa primigenia”. Y en ese regreso a Medellín, desde Pasto, dice Mauricio que comenzaron a hablar de cantar el catálogo más conocido de la banda. “La gira de los 30 años en 2018 fue un repertorio mixto y heterogéneo y le dimos gusto a un montón de gente”, señaló. Contrariamente Andy dice que él, en un punto, propuso tocar el catálogo de esas canciones y fueron ellos los que estaban reacios a tocarlas, “querían hacer canciones nuevas y sí, podíamos hacer canciones nuevas, pero ninguna de las que se habían hecho fueron un hit, ni sonaron en radio, ni hicieron historia, ya la historia estaba escrita y ellos deciden sacarme del grupo”. Y añade que esa “gira” de los 30 años no fue una gira como tal sino un par de conciertos en festivales en el país. La “echada” de Andy se da en 2025, pero antes de todo eso vale la pena aclarar que ante la salida de Daniel ese año invitaron como vocalista a Julián Orrego, el recordado corresponsal de los comerciales de Davivienda y quien fuera la voz líder de una banda llamada El Sie7e. Andy cuenta que nunca le gustó la llegada de Julián quien cantó con Ekhymosis en un concierto al que los invitaron en el Movistar Arena en marzo de 2025, “yo desde el principio dije que no quería a Julián de cantante”. La relación estaba ya quebrada.

EL COLOMBIANO conoció una carta enviada a Andy, “en la que quieren que yo renuncie a los derechos de nombre y yo les dije que no y no hemos llegado a un consenso, no he autorizado que usen el nombre ni las canciones”. La carta, fechada el 3 de junio de 2025, la firman James Agudelo, Juan Felipe Manrique y Mauricio Estrada, en calidad de copropietarios de la marca Ekhymosis y le comunican a Andy que “no continuará siendo parte de la marca Ekhymosis ni podrá representarla de ninguna forma, incluyendo su rol como bajista o como fundador”. En la carta aluden además a una serie de faltas graves y reiteradas que van en contra del ADN de la marca “como competencia desleal contra la propia marca, al promover iniciativas paralelas que utilizan el reconocimiento de Ekhymosis para impulsar proyectos personales”. Este proyecto se refiere a la reunión de los integrantes de una de las formaciones iniciales de la banda: José Lopera, Toby Tobón, Andy García y como vocalista Sebastián Yepes, ex SanAlejo que se dio en 2025. “Hace un año y medio nos reunimos a retomar esta historia que hace parte de nuestro ADN, no somos los fundadores, pero sí somos titulares de los derechos de ejecución de toda esa música que fue exitosa con la banda”, explicó José Lopera. Antes de esto hay que aclarar otra cosa. Ambas partes cuentan que se hizo una reunión grupal en una hamburguesería por Unicentro, exactamente el 2 de abril de 2025.

Por parte de los antiguos Ekhymosis, José Lopera detalla que quisieron reunirse con ellos: “Nos sentamos en la hamburguesería para llegar a un acuerdo bajo una contraprestación y un porcentaje y ellos dijeron que no y querían que nos juntáramos todos en un gran Ekhymosis de 10 personas y eso no nos sonó a nosotros”. El documento de acuerdo que conoció EL COLOMBIANO señalaba una remuneración equivalente al cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos generados por cada evento en el que se utilice la marca “Ekhymosis” para los actuales dueños de la marca. Mauricio cuenta que lo que inicialmente se les dijo era que querían reunir a los primeros integrantes de Ekhymosis a hacer unos filarmónicos y no a los actuales, “pero si nosotros tenemos la marca y hemos trabajado con ella, nos ha ido bien y están pasando cosas chéveres, ¿por qué lo vamos a hacer?”, dijo. Ser Ekhymosis todos y trabajar juntos bajo la misma marca fue la propuesta de Mauricio, James y Felipe y definitivamente no se dio. “Aumentaron el porcentaje al 10 % y no se trata de eso, nosotros somos Ekhymosis en este momento, llevamos 14 años y no nos pueden decir que soltemos esto ya”, dijo Mauricio. La “pelea” se incentivó cuando los antiguos integrantes crearon X-mosis, el origen. “Ahí nuestros abogados nos dijeron que ese nombre compite y confunde al público y decidimos echar a Andy a finales de mayo del año pasado”, reitera Mauricio.

A través de la empresa Sebastián Yepes Music S.A.S. se intentó registrar X-mosis, el origen y la Dirección de Signos Distintivos negó parcialmente el registro de la Marca el 12 de diciembre de 2025 y tras una apelación por parte de los viejos Ekhymosis se volvió a negar el 5 de agosto de este año. “Y yo no entiendo por qué lo hicieron porque yo también soy dueño de la marca, a mi nunca me preguntaron si estaba o no de acuerdo”, detalla Andy. Pero hay otra carta adicional, que tiene en su poder Andy en la que se le notifica a él un paz y salvo, se le pide la renuncia de los derechos marcarios y ceder el 25 % que le corresponde. “Algo que no he aceptado ni voy a aceptar”, dice Andy. Mauricio explica que esa carta la hacen cuando “Andy me solicitó que liquidáramos el capital que tenía la banda cuando tomamos la decisión de que no continuara más como músico de la banda” y confirma que Andy no la firmó. Ante esta negativa y al ser Andy cotitular de la marca, deciden seguir usando el nombre Ekhymosis, “porque ellos también usan el nombre con músicos que no son titulares de la marca (como Julián Orrego, el vocalista actual)”, dicen. Así como Andy lo está haciendo con músicos que no son titulares. Los actuales Ekhymosis, con un 75 % de la marca, están trabajando en un disco llamado El reflejo, ya tienen tres sencillos y siguen trabajando con Julián Orrego como vocalista. De igual manera continúan tocando el repertorio de todo el catálogo de la agrupación. Aseguran que Andy sigue siendo dueño del 25 % y que cuando se hagan balances económicos le tocará su parte, “religiosamente”. Entérese: De El Pez a Cajamalva: la huella de Tato Restrepo en el rock de Medellín Con toda esta situación, Mauricio, James y Felipe se sienten “traicionados, hay tonos de deslealtad y cosas que no están bien, que a nosotros nos duele y que no están claras ante el público y ellos muy livianamente distorsionan la realidad sin tener responsabilidades frente a eso (...) La gente es muy liviana en redes y nos ha dicho que ellos son los originales y nosotros unos ladrones, son juicios de valor muy superficiales sin conocer toda la historia, ni la legalidad”, dice Mauricio. Los antiguos Ekhymosis también lanzaron nueva canción el pasado de 8 de octubre, Encontrarte Era El Camino, y siguen trabajando con el catálogo que los hizo famosos. Andy está a este lado como dueño del 25 % de la marca. Andy, José, Toby y Sebas quieren pelear por la marca que uno de ellos fundó (Andy) y que les dio reconocimiento, consideran que los actuales fueron “invitados” y terminaron siendo “dueños”. “Se presentan con nuestras canciones y no les hemos autorizado eso. Yo no he estado de acuerdo, ni he autorizado el uso de la marca por parte de ellos como cotitular y se les avisó sobre los derechos de autor, de una restricción de usar nuestras obras y aún así las están tocando”, insiste Andy. Son dos bandas que legalmente no pueden llamarse igual. Es un lío que deberá resolverse en los estrados, ¿o serán los escenarios los que den la última palabra?

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