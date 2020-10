Por claudia arango holguín

Cuando David Murillo estaba en el último año de bachillerato en Medellín, en el colegio Columbus School, fue a un recital en Eafit de música para cine y ahí le cambió la vida.

Suena radical pero tan fue así que estando en once, Murillo empezó a averiguar dónde había que estudiar para hacer la música de las películas.

Desde que estaba niño sus padres, que trabajaban con números (contaduría y administración), lo metieron a estudiar piano y luego percusión, “porque decían que la música te da mayor entendimiento con los números, pero en ningún momento se imaginaron que yo me iba a volver músico”, le contó a EL COLOMBIANO en esta conversación.

La etapa universitaria

El joven paisa averigüó programas universitarios que ofrecieran música para cine, “encontraba diferentes especializaciones más no carreras. Había maestrías pero no un pregrado como tal y yo tenía la idea de irme derecho a estudiar mis 4 años composición de música para cine”.

Y hay hechos que parecen predestinados y a él le pasó que justo mientras buscaba vinieron al país de la Berklee College of Music. “Ellos hacen giras mundiales para reclutar estudiantes y en 2012 era la primera vez que venían a Colombia, ese fue el año de mi graduación y de mi aplicación y audición a esta universidad. Me tocó viajar a Bogotá, hacer una prueba musical y ya luego pasé, me otorgaron la beca completa de estudios para Latinoamérica”.

Estudiando se dio cuenta de que las películas tienen la música con las orquestas y sus instrumentos sinfónicos, pero que a la vez había una gran necesidad de mezclar la orquesta con sonidos electrónicos. “Ahí decidió hacer doble carrera: música para cine y producción electrónica y se me metió por ahí una especialización en música para videojuegos”.

Las jornadas de estudio podían extenderse hasta las 2:00 a.m., pero a Murillo eso poco le importaba. Tenía tan claro lo que quería que además trabajó en pequeños proyectos, “necesitaba tener clientela y esos me dieron la confianza de decir soy capaz de hacer un largometraje”. Aclara que lo que él hace es componer la música original de una película y las cintas a su vez pueden tener canciones conocidas que es otro tema de licencias, muy distinto al suyo.

Su primera película

Aún en la universidad y a un año de graduarse, el músico conoció al realizador colombiano Manolo Cruz, y compuso la música de la cinta La ciénaga entre el mar y la tierra. “Esa fue la puerta de entrada para crear mi portafolio, sacar mi visa de artista, quedarme en Los Ángeles”.

Durante los cuatro años que lleva en EE. UU. ha trabajado en proyectos pequeños, documentales y una película de Puerto Rico. Luego, conoció a los realizadores colombianos Esteban Arango y Erick Castillon e hizo la música de su película Blast Beast.

Ahora con Netflix

De esta plataforma lo contactaron para hacer los sonidos de Se busca papá. “La película me llegó en marzo de este año cuando apenas estaba empezando la pandemia, me dieron menos de un mes para componerla porque tenía que grabar en abril”. Dadas las condiciones que vivía el mundo Murillo buscó orquestas que estuvieran trabajando y encontró la de Macedonia, en el sureste europeo. “Son músicos con un entrenamiento clásico muy fuerte, que leen lo que yo les envío y en una sesión de cuatro horas se hace”. Para este proyecto trabajó con un ingeniero de mezcla musical y un copista, “quien toma mi música y la transcribe en partitura para que los músicos la interpreten”, pero no siempre es así (ver Informe).

Además de los músicos, estas orquestas tienen estudios muy grandes, acondicionados técnicamente para lo que se necesita, incluso para que el colombiano se conectara remotamente y diera las directrices de interpretación musical y hasta volumen para grabar y tener el trabajo a tiempo.

Para esta cinta compuso un sonido “más detectivesco, que nos metiera en todo el rollo y que al mismo tiempo complementara momentos de dramatismo y de sentimientos con una mezcla de guitarras eléctricas y de batería que sería como de lenguaje rockero”.

El futuro

Después de Se busca papá vienen más trabajos y planes que aún no puede revelar. Él dice estar formando su propia voz y lo nutren grandes nombres como Hans Zimmer (Dunkerque, Gladiador) y John Williams (La lista de Schindler, La guerra de las galaxias), “pero también el estilo de composición casi futurístico de Alexandre Desplat (La forma del agua, El gran hotel Budapest) o los usos de armonía de James Newton Howard (Batman el caballero de la noche, Sexto Sentido)”.

David Murillo quiere contar contar en el cine, musicalmente hablando, historias de una manera más auténtica, más latinas, “más de nosotros”. El camino apenas empieza . n