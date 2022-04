Un hecho que respalda a Luis Ayala Rodríguez como el big boss del reguetón. Algunos incluso lo llaman el rey, y aunque no convence a todos esa palabra, sí hay un hecho que nadie niega: si bien no fue el primero en hacer reguetón, sí lo diversificó y lo popularizó en América Latina y luego en el mundo. Lo volvió comercial.

Para Ubeimar Hernández, el director de La Mega, y Mix Time, director de Brutal, es una estrategia comercial, en tanto anunció concierto y álbum, y no descartan que regrese en el futuro. Aunque Hernández cree que no será completo, sino por momentos, porque hay una nueva generación y es difícil sostenerse. Así que se retira en un momento en que todavía está por lo alto.

¿Un reemplazo?

No lo hay, porque no es posible compararlo. Son momentos diferentes, opina Wilson: él es el precursor, el gran responsable del reguetón, el que cambió todo con su canción Gasolina, y ahora se está viviendo una era diferente en la que todo cambia muy rápido, entonces es muy difícil predecir qué va a pasar en un año.

Ahora, explica él, más que con canciones, las personas se conectan con los artistas. No importa qué haga Bad Bunny, sus seguidores van a estar ahí.

En eso coinciden muchos: los artistas de este tiempo son pasajeros, se enfrían rápido, así que un reemplazo para alguien que se ha sostenido tanto en el tiempo es difícil. Bad Bunny quizá por las cifras, pero quién sabe cuánto dure. J Balvin no pasa por un buen momento.

Pablito Wilson trae a Karol G a la lista, cree que es una artista que puede crecer más, es dedicada y tiene mensajes importantes de empoderamiento femenino. Solo que habrá que esperar. Insiste en que no son momentos en los que las predicciones funcionen.

Para la exgerente nacional de eventos de RCN Radio, Blanca Luz Holguín, Daddy Yankee no tiene reemplazo porque además de ser pionero, tuvo a dos generaciones cerca de 15 años viéndolo como rey. Ella ha conversado con varios boricuas y coinciden en que no habrá otro rey, y menos Anuel, quien se autoproclamó su reemplazo, vaya en camino a serlo –él era trap y ya no es nada, opina Holguín–, y los colombianos para ella no están listos a nivel internacional.

Es decir, no hay reemplazo para Daddy Yankee, porque los tiempos en los que empezó ya no están, y porque lleva 32 años sosteniendo una carrera. Vendrán otros, con sus estilos, por supuesto. Y además, quién sabe si regrese luego.