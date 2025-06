Estas fueron las polémicas alrededor del Concierto de la Esperanza 2025

Como estaba planeado, la mayoría de los artistas que hacían parte del line-up del concierto se presentaron. Sin embargo, la realización del show se había puesto en entredicho el 7 de junio debido al atentado del que fue víctima ese día el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay . Ese mismo día, debido a la gravedad del crimen, varios políticos colombianos pidieron que se cancelara el evento, llamado que no fue escuchado por los organizadores.

Esta petición fue mencionada nuevamente durante el concierto cuando el director de RTVC, Hollman Morris , dio unas palabras para los 50.000 asistentes que se calcula que hubo. En su intervención, el periodista hizo un llamado a la paz y, haciendo referencia al atentado de Miguel Uribe, aseguró que “este concierto es un acto de vida frente a la muerte, de arte frente a la violencia. No podemos ceder al miedo”.

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno de la capital aseguró que la Plaza alcanzó su máximo aforo en el concierto, lo que dificultó “el correcto funcionamiento de los filtros de seguridad”.

En el Concierto de la Esperanza también se reportaron fallas técnicas y retrasos en las presentaciones, las cuales afectaron el desarrollo del show. Por ejemplo, la agrupación cubana Los Van Van, quienes debían cerrar el evento, no salieron al escenario por las demoras en la organización.

Cuando era el momento de cantar, los presentadores anunciaron que no se realizaría la presentación, lo que causó la molestia del público. Ante esto, miembros de la agrupación salieron a hablar y dijeron que “el problema no es de nosotros, el problema es de la producción. Por un retraso nos acaban de apagar los monitores y así no podemos tocar”.