“Dancing With the Devil” es su más reciente álbum, aclamado por la crítica y contenido por sus fanáticos. El sencillo “Anyone” se sumó a otros hits planetarios como “Sorry Not Sorry”, “Confident”, “Stone Cold”, “Skyscraper”, “Cool for The Summer” y “Échame la culpa”.

Esta es entonces una invitación abierta para sus seguidores, para la comunidad LGBTIQ+ que ha crecido junto a sus éxitos, y para todas aquellas personas que celebran segundas oportunidades con música.