El regreso de Céline Dion: 6 años después de una enfermedad que cambió su carrera

Con lágrimas de alegría, la cantante Céline Dion renació el sábado en el escenario tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable, en un concierto con todas las entradas agotadas en París.
“Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad, de tanto tenerla cerca la he domesticado y he decidido convertirla en la fuerza para vivir”, lanzó la estrella francocanadiense a los 30.000 espectadores reunidos en la Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París.
Puede leer: De la furia a fiesta sinfónica, Filarmed estrena Revolución Diamantina en un concierto en honor a México
Dion abrió visiblemente emocionada su primer recital completo en seis años con su balada en francés “On ne change pas” (“Uno no cambia”) de los años noventa. Con lágrimas en los ojos, la diva de 58 años tuvo que dejar de cantar momentáneamente durante el primer tema.
“Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos”, dijo a los espectadores, a quienes lanzó besos.